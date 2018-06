Les souscripteurs assiègent l’agence foncière

Par DDK | Il ya 23 minutes | 1 lecture(s)

Des dizaines de souscripteurs du programme de 42 logements de type LPA, de la commune d’Aïn-Bessem, se sont rassemblés jeudi dernier devant le siège de l’agence foncière de Bouira afin de réclamer le lancement des travaux de réalisation de ce projet. Selon ces souscripteurs, ce programme a été inscrit en 2014 et les logements ont été attribués par la commission communale du logement. Mais depuis cette date, aucun terrain d’assiette n’a été réservé pour accueillir les travaux à Aïn-Bessem. Les protestataires affirment également que 26 logements LPA, inscrits dans le cadre du même programme social, ont été achevés et livrés depuis l’année dernière. «Nous sommes venus ici, à Bouira, afin de rencontrer les responsables de l’agence foncière, le maitre de l’ouvrage du projet des 42 logements LPA à Aïn-Bessem. Nous réclamons l’attribution d’un terrain d’assiette pour ce projet dans les plus brefs délais, car nous avons trop attendu», dira Abdenour, un jeune souscripteur adhérant à ce programme. Selon lui, une assiette a été proposée par les autorités locales près du stade d’Aïn-Bessem, mais cette proposition a été confrontée au refus des résidents d’un quartier mitoyen et a été annulée par la suite. «Dès que les riverains du quartier à proximité du stade ont exprimé leur refus, les autorités ont tout de suite annulé la proposition, même si l’assiette proposée remplit l’ensemble des conditions nécessaires. Pire encore, et depuis cette décision, aucune autre assiette n’a été proposée pour accueillir le projet de nos logements. Résultat : quatre années après avoir payé la première tranche du crédit au logement, le chantier n’a même pas été lancé !», regrette-t-on. Par ailleurs, les protestataires ont aussi exprimé leur crainte de voir ce projet délocalisé vers d’autres communes de la wilaya et réclament l’intervention du wali de Bouira pour débloquer cette situation pénalisante pour eux. «Nous réclamons un dénouement rapide de ce problème. Des terrains d’assiette libres existent à Aïn-Bessem, et les projets du logement sont réalisés normalement. Nous ne pouvons plus supporter les frais de location, car nous ne sommes que de simples fonctionnaires. Le wali doit intervenir pour nous aider à sortir de ce calvaire qui dure depuis des années», dira un autre protestataire. À noter enfin qu’une délégation de ces protestataires a été reçue par les responsables de l’agence foncière durant la même matinée.

Oussama K.