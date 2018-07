Bras de fer entre le Satef et le Trésor de wilaya

Par DDK | Il ya 50 minutes | 82 lecture(s)

Le syndicat des travailleurs de l’éducation et de la formation (Satef) dénonce le rejet, par les services du Trésor de la wilaya de Béjaïa, du payement de la prime de rendement. «Les travailleurs de l'éducation de la wilaya subiront la loi du blocage de l'un des organes de contrôles. Cette fois-ci, c'est le trésorier de la wilaya qui est monté au créneau pour signifier un rejet catégorique du payement de la prime de rendement du 2ème trimestre sans motif», est-il souligné. A signaler que les travailleurs ont perçu leurs salaires ainsi que la prime du 1er trimestre à découvert depuis janvier, et le trésorier refuse de payer cette autre prime à découvert. Les services de la DE n'ont pourtant tout fait pour déposer les états de cette prime bien avant le 2 juillet échéance à laquelle le trésorier serait autorisé à payer même à découvert. Mais ce dernier aurait décidé dit-on de sursoir au payement de la prime jusqu'au dépôt des états matrices. Le Satef de Béjaïa, face à cette situation, s’interroge «si les trésoriers des autres wilayas du pays ont une autre réglementation que celle de Béjaïa ? Sinon, comment expliquer que les travailleurs de l'éducation de Sétif, de Tipaza, d’Alger et Constantine… ont perçu leur prime ?» s’interroge le syndicat en conclusion de son communiqué. Voulant avoir sa version, attache a été pris avec Nacer Touati, trésorier de la wilaya de Béjaïa, qui dira qu’il n’y a aucun problème d’états matrices, lesquels ont été déposés au titre du mois de juin. Par contre, soulignera-t-il, l’absence de fiches d’engagement ne permet pas de procéder au payement de cette prime. Donc, il faut attendre les engagements pour le faire. C’est un véritable bras de fer entre les travailleurs de l’éducation qui voient en ce problème, un refus de payement alors que le trésorier, de son côté, pense plutôt que c’est tout simplement l’application de la réglementation en la matière. A. Gana.