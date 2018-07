Un taux de réussite de 52,83% au BEM

Par DDK | Il ya 50 minutes | 56 lecture(s)

Après plus de dix jours de l’annonce officielle des résultats de l’examen du BEM, la direction de l’éducation de la wilaya de Bouira vient, enfin, d’annoncer le taux de réussite au niveau de la wilaya, en plus des résultats par chaque établissement. En effet et selon les chiffres présentés par la direction de l’éducation, le taux de réussite pour l’examen du BEM, cette année à Bouira, est de l’ordre de 52,83%, soit avec une maigre augmentation de 1.46% comparativement aux taux de réussite de l’année 2017, qui est de 51,37%. Toujours selon les chiffres de la direction de l’éducation, le nombre d’élèves ayant déroché leurs sésames est de l’ordre de 5 794 candidats sur les 10 969 candidats inscrits. Concernant le classement de 125 établissements d’enseignement moyen, le CEM Gana Ali du village Ath Bouali, dans la commune d’Ath Mensour, a déroché la première place avec un taux de réussite de 100%, la deuxième place est revenue au CEM Guerache Athmane de la commune de Kadiria avec un taux de réussite de plus de 93% et, enfin, le CEM Chibane Aïssa de la commune de Chorfa a décroché la troisième place puisque son taux de réussite a largement dépassé les 84%. La dernière place dans ce classement est revenue au CEM Akrout Khouthir de la commune de Ridane, avec un taux de réussite de 22,41%. À noter, enfin, que l’élève Youcef Dermeche, du CEM Dermmouche Rabah dans la commune de Lakhdaria, a déroché la première place à l’échelle de la wilaya, avec une moyenne de 19,20.

Oussama K.