500 hectares de vignes ravagés par le mildiou

La wilaya de Boumerdès est réputée pour la culture de la vigne. Selon les services agricoles de la wilaya, la superficie cultivée est estimée à 11 000 hectares. C’est surtout dans les localités de l’Est du département que la culture de la vigne est hautement appréciée par les agriculteurs, à l’instar de Baghlia, Taourga, Dellys, Sidi Daoud, Ouled Aïssa, Naciria, Bordj Ménaïel, les Issers, Zemmouri, Legata et à un degré moindre la localité d’Afir n’Ath Selgam. De nombreuses variétés de raisin y sont produites, à savoir le sabel, le cardinal, le muscat, le dattier, l’italia, la sultanine et le red glob. Pour rappel, la wilaya de Boumerdès contribue presque chaque année à hauteur de près de 50% à la production nationale. Pour la présente année, la production risque de diminuer de 70%, selon de nombreux agriculteurs. La raison invoquée par nos interlocuteurs pour justifier cette éventuelle baisse de production est le mildiou, l’ennemi N° 1 de la vigne, ont-ils encore tenu à préciser. Pour mieux expliquer les ravages causés par cette dangereuse maladie, un agriculteur dira à titre illustratif que le cardinal, dont la production atteignait jusqu’à 130 quintaux à l’hectare, verra sa production baisser de 70%. Invités à définir avec précision cette maladie qui affecte dangereusement la vigne, l’un de nos interlocuteurs indiquera que «le mildiou est un champignon parasite spécifique de la vigne qui se développe à la faveur des printemps pluvieux et doux, contaminant les organes verts de la vigne et peut entraîner des pertes de récoltes colossales mais également provoquer des problèmes d’affaiblissements des ceps.» Selon les services agricoles de la wilaya, sur les 11 000 hectares de vignes cultivés, pas moins de 500 hectares sont complètement ravagés par le mildiou, soit 5% de la production totale du département. Cet état de fait peut se répercuter sur les prix de ce fruit succulent riche en eau et très prisé par les Algériens. En voulant savoir s’il n’y a pas d’autres maladies qui causent des ravages importants à la vigne, un agriculteur de l’Est du département dira qu’entre autres maladies qui causent des dommages énormes à la vigne figurent l’excoriose qui s’attaque très tôt à la vigne et entraîne souvent une casse des bois qui complique la taille des pieds, ainsi que l’oïdium, une maladie dissimulée aux conséquences redoutables, peu visible à ses débuts et difficile à contrôler une fois installée et son impact peut être considérable aussi bien en termes de rendement que de qualité.

Hocine Amrouni