13 morts, entre noyades et accidents

Par DDK | Il ya 50 minutes | 72 lecture(s)

Les services de la Protection civile ont fait état de la mort de sept personnes suite des accidents de la circulation et de six autres par noyade, au niveau national, du 28 au 30 juin. Dans le détails, ce sont plusieurs accidents de la circulation enregistrés, dont huit mortels, ayant causé sept morts et 51 blessés, fait savoir la direction générale de la Protection civile dans un communiqué rendu public, hier. A noter également l’intervention des services de la Protection civile pour le repêchage de six personnes décédées par noyade. Il s’agit d’un jeune de 28 ans, retrouvé dans un barrage à la cité Ferroukha, dans la commune de Soumaa, à Blida, de deux adolescents de 16 ans, morts dans une retenue collinaire au lieu-dit douar Ouled Mohammed, dans la wilaya de Mascara, d’un jeune de 21 ans, qui s’est noyé à la plage interdite à la baignade Rochet Noir, à Tlemcen, d’un enfant de 10 ans, dont le corps a été retrouvé à la plage surveillée Boumo, dans la commune de Bousfer, à Oran, et d’un adolescent de 18 ans, mort noyé à la plage surveillée Sablette Ouest, relevant de la commune de Mezeghrane, dans la wilaya de Mostaganem.

Samira Saïdj