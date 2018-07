Un mort et trois blessés dans un dérapage

Par DDK | Il ya 52 minutes | 115 lecture(s)

Encore un drame lié à la violence routière à Maâtkas. Dans l’après-midi de vendredi dernier, le conducteur d’une voiture de type Golf Volkswagen, à bord de laquelle il y avait quatre autres passagers, tous trentenaires, a perdu le contrôle de son véhicule qui a dérapé au lieu dit Ighil Oumencher, sur le CW147 entre les communes de Souk El-Ténine et Mechtras. L’accident a coûté la vie à L.F. 36 ans et causé des blessures plus ou moins graves aux autres passagers. Les éléments de la brigade de la gendarmerie nationale de Maâtkas, territorialement compétents, se sont immédiatement rendus sur les lieux et ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Nonobstant les nouvelles dispositions réglementaires, plus répressives, régissant le code de la route, entrées en vigueur depuis le 1er février 2010, et le travail de prévention et de sensibilisation mené par les pouvoirs publics, le mouvement associatif et les médias, la violence routière continue d’endeuiller des familles et des villages entiers.

Amayas Idir