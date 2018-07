La direction de l’urbanisme assiégée

Par DDK | Il ya 12 minutes | 4 lecture(s)

Des habitants du lotissement Hocini, un quartier de la périphérie de la ville de Bouira, ont tenu hier matin un sit-in devant la direction de l’urbanisme pour protester contre l’arrêt des travaux du projet de l’aménagement de leur quartier. Selon les protestataires, cela fait plus d’une année que les travaux sont à l’arrêt et rien n’a été entrepris pour relancer le projet, malgré, expliquent-ils, leurs appels incessants à l’endroit des autorités locales. À en croire nos interlocuteurs, pratiquement tous les travaux, à l’image de ceux de l’éclairage public, les bordures, les ouvrages d’évacuation et les divers réseaux (eau et assainissement), ont été finalisés depuis un bon bout de temps. Il ne reste, selon eux, que ceux consistant en la pose d’une couche de revêtement. «Cela fait plus d’une année que le projet est à l’arrêt et nous attendons toujours le revêtement de la route», confie-t-on. Cet arrêt des travaux, soulignent les mêmes habitants, engendre beaucoup de tracas, à commencer par la poussière qui envahit les domiciles. «L’air devient irrespirable à cause des nuées de poussières qui finissent souvent par envahir nos maisons. Devant cet état de fait, nous n’avons d’autre choix que de fermer volets et fenêtres», confie un habitant rencontré devant le siège de la DUAC. Pire encore, et à cause du non parachèvement des travaux, les ouvrages déjà réalisés en prennent un sérieux coup et tombent en désuétude, note-t-on. Sur les raisons de cet arrêt des travaux, nos interlocuteurs font savoir que l’entrepreneur en charge du projet qu’ils avaient interpellé à ce sujet aurait prétexté le non paiement de situations. Selon un cadre de la DUAC, qui nous a reçu dans son bureau, une délégation composée des protestataires a été reçue dans la matinée par les services de la DUAC durant laquelle des réponses leur ont été fournies. Mais selon notre interlocuteur, les habitants n’ont rien voulu entendre. Nous apprenons du même source qu’une entrevue est prévue pour demain (aujourd’hui, Ndlr) entre la DUAC et les représentants des habitants du lotissement Hocini. Ces derniers sont en tout cas unanimes à exiger la relance du projet et la finalisation des travaux de revêtement.

Djamel M.