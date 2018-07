«Baisse des tarifs hôteliers de 30 à 40%»

Par DDK | Il ya 13 minutes | 4 lecture(s)

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a annoncé la réduction des prix d’hébergement durant cette saison estivale. Présidant le coup d'envoi de la saison estivale 2018 au complexe touristique de Sidi Fredj, le ministre de tutelle a affirmé que «la baisse des tarifs hôteliers oscille entre 30 à 40% ». En outre, le premier responsable du secteur a fait état de la signature d'une convention cadre entre l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et le groupe Hôtellerie Tourisme et Thermalisme (HTT), à l'effet de permettre aux travailleurs de passer leurs vacances et bénéficier de prix exceptionnels à travers des réductions jusqu'à 30 et 40 %. Par ailleurs, le ministre a insisté sur la volonté de l’État «de parachever tous les projets d'investissement relevant de son secteur, à réhabiliter et à moderniser les établissements hôteliers publics pour répondre aux demandes des clients». Il a, à cet effet, annoncé la réception prochaine de 60 à 70 nouveaux hôtels d'une capacité de plus de 7 000 lits. Il affirme dans ce sens, que «l'opération de réhabilitation des hôtels se poursuivait toujours en dépit d'un écart dans le taux de réalisation, ajoutant que ce problème sera pallié à travers la mise en place d'une commission nationale de suivi de la réalisation des projets hôteliers.» M. Benmessaoud estime qu'il est impératif d'appliquer la loi sur la gratuité des plages, faisant état de l'octroi de contrats de concession en faveur de plusieurs hôtels pour exploiter certaines plages. D'autre part, le ministre a mis en avant la promotion du tourisme dans le pays, rappelant, dans ce cadre, la grande stratégie mise en place par le secteur pour relancer le tourisme en Algérie. Selon lui, «Le secteur œuvre à l'amélioration du service public et la promotion du niveau d'encadrement et des conditions d'accueil des touristes, tout en assurant une meilleure prestation de service à des prix concurrentiels». Par ailleurs, M. Benmessaoud a rappelé les efforts déployés par la commission nationale de préparation de la saison estivale afin de fournir les moyens humains et matériels au profit des touristes, soulignant que «cette commission s'attèle actuellement à la préparation de la saison du tourisme saharien qui débutera en octobre prochain».

L. O. CH