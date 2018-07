Limani lance l’aménagement de la ZI d'Oued El-Berdi

Par DDK | Il ya 12 minutes | 9 lecture(s)

Le wali de Bouira, M. Mustapha Limani, a lancé hier matin le programme officiel pour la célébration du 56e anniversaire de l’indépendance.

Un programme riche qui touche plusieurs domaines a été élaboré pou l’occasion, en plus d’une grande représentation qui sera jouée dans les rues de la ville de Bouira à la veille du 5 juillet prochain. Ainsi et durant la matinée d’hier, le wali a donné le coup d’envoi des grandes opérations «Camps d’été» et «Plan bleu» initiées par l’ODEJ (Office directeur des établissements de jeunes) au profit des enfants et des jeunes de la wilaya. Ce programme qui s’étalera jusqu’à la fin du mois d’août prochain comporte, notamment, l’organisation de plusieurs camps d’été au niveau du plusieurs wilayas du littoral et aussi des excursions quotidiennes, des campagnes de nettoyages à travers les communes et des compétitions sportives et culturelles qui seront organisées tout au long de la saison estivale. Ainsi et selon les explications du directeur de l’ODEJ, M. Hocine Hamal, pas moins de 850 jeunes enfants, âgés entre 10 et 16 ans, passeront leurs vacances au niveau des camps d’été aménagés par l’ODEJ de Bouira, dans les wilayas de Béjaïa, Boumerdès, Tipaza, Alger et Jijel. Toujours selon M. Hamal, pas moins de 57 900 jeunes bénéficieront des excursions quotidiennes du «Plan bleu» vers les wilayas côtières. 800 autres jeunes de la wilaya bénéficieront, par ailleurs, du plan «Échange de jeunes» au niveau de plusieurs wilayas du pays : «Aujourd’hui (hier ndlr), 150 enfants partiront en colonies de vacances dans les wilayas de Béjaïa et Boumerdès. Les programmes camps d’été, plan bleu et échanges de jeunes continueront jusqu’à la fin de la saison estivale. Nous avons réservé plus de 57 900 places pour des excursions qui seront organisées quotidiennement à partir des maisons de jeunes de l’ensemble des communes de la wilaya», a assuré le directeur de l’ODEJ. Après avoir reçu des explications sur le programme spécial été de l’ODEJ, le wali s’est dirigé par la suite vers la commune d’El-Esnam, où il a procédé au lancement du plan de la wilaya pour la lutte contre les incendies. Un dispositif spécial composé d’une colonne mobile et de plusieurs équipes d’intervention de la Protection civile, des gardes forestiers, des services de sécurité et des autorités locales, a été mis en place à Bouira. Selon les explications de la Protection civile, la colonne mobile de la wilaya est constituée de 36 éléments, 5 plongeurs, 14 engins et autres moyens logistiques qui sont mobilisés 24h/24 et 7j/7. Ces derniers qui sont issus d'une composition de gardes forestiers et d’éléments de la Protection civile peuvent être soutenus, en cas de grande catastrophe, par l'ensemble des éléments de la Protection civile et de la conservation des forêts de la wilaya de Bouira, en plus des renforts qui seront mobilisés de huit wilayas du pays. La Protection civile a, pour rappel, recensée quatre zones à vulnérabilité très forte sur le territoire de la wilaya et a déjà aménagé sept nouveaux postes de vigie et une dizaine de points d'eau pour parer aux risques d'incendies dans ces zones à haut risque. Le cortège officiel s'est dirigé, par la suite, vers la zone industrielle Sidi Khaled, située dans la commune d'Oued El-Berdi. Au niveau de ce point, le wali a tout d'abord procédé à l'inauguration d'une nouvelle usine de fabrication de peinture. Cette nouvelle unité dispose d'une capacité de production de plus de 100 000 tonnes par an. Le directeur général de l’entreprise a assuré que les produits de la peinture seront bientôt exportés vers plusieurs pays de l'Afrique comme une première étape. Enfin, M. Limani a procédé au lancement des travaux de viabilisation de la nouvelle zone industrielle d'Oued El-Berdi. Pour rappel, cette nouvelle zone qui a été inscrite en 2015, dispose d'une superficie de plus de 190 000 m² et de plus de 120 lots industriels. L'étude technique qui a été réalisée par la DUAC de Bouira a prévu des opérations pour le déplacement de plusieurs réseaux d'eau, de gaz et d'électricité, en plus de la viabilisation des voies d'accès et le raccordement aux réseaux divers. Les trois entreprises publiques ADE, SDC et GRTG ont été retenues pour la réalisation de ce projet, dont le coût s'élève à plus de 86 millions de dinars pour un délai de dix mois. Sur place, le wali a insisté pour le respect des délais de réalisation, dans l'objectif de mettre rapidement en service cette nouvelle zone. «Je vois qu'on aurait pu éviter beaucoup de dépenses dès l'inscription de cette zone, surtout avec le déplacement des réseaux. Actuellement, j'insiste pour le respect des délais pour qu'on puisse mettre en service cette zone», a-t-il déclaré. À noter, enfin, que 44 lots de cette nouvelle zone ont été déjà attribués à de gros investisseurs.

Oussama Khitouche