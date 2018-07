Les bénéficiaires connus la semaine prochaine

Par DDK | Il ya 12 minutes | 4 lecture(s)

Lors d’un bref point de presse, organisé en marge de sa visite hier à M’Chedallah, le wali de Bouira a affirmé que la liste des bénéficiaires des 350 logements sociaux de la commune de M’Chedallah est fin prête. Elle sera rendue publique juste après le 5 juillet. M. Limani a aussi ajouté que la liste adoptée par les autorités locales de M’Chedallah est actuellement au niveau des services de la wilaya, pour approbation et vérification : «La liste est actuellement à mon niveau, et il ne reste que quelques retouches et sa vérification. Elle sera affichée juste après la fin du programme officiel pour la célébration du 56e anniversaire de l’indépendance», a-t-il assuré. Par ailleurs, et concernant l’attribution des logements sociaux des communes d’Aïn-Bessem et M’Chedallah, Limani a avancé la date du 20 août.

O. K.