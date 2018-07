Les résultats annoncés demain

Par DDK | Il ya 1 heure | 179 lecture(s)

Les résultats de l'’examen écrit du concours de recrutement des enseignants du primaire et des administrateurs seront rendu publics demain, mercredi. C’est ce qu’a annoncé, hier, la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit, sur sa page Facebook. «L’annonce des résultats du concours de recrutement qui s’est déroulé le 12 juin passé, au profit des enseignants du primaire et des administrateurs, et le retrait des convocations pour les candidats admis sont prévus pour le 4 juillet sur le site officiel de l’Onec, à partir du 17 heures», a fait savoir Mme Benghabrit. Cette dernière a indiqué également que l’examen oral aura lieu les 16 et 17 du mois en cours. À retenir que plus de 740 000 candidats ont passé, le 12 juin dernier, le concours de recrutement organisé par le ministère de l’Education nationale pour pourvoir 8 586 postes pédagogiques et administratifs au niveau national. Sur un total de 3 378 enseignants primaires, le département de Benghabrit recrute 2 377 enseignants d’arabe, 204 de tamazight et 797 enseignants de français. En ce qui concerne le nombre de postes ouverts dans chaque wilaya, l’on compte 67 postes à Alger-est, 285 à Alger-ouest et 59 à Alger-centre. À Tizi-Ouzou, 55 enseignants seront recrutés, 137 à Béjaïa et quatre à Bouira. Par ailleurs, la ministre de l’Education avait fait état du recrutement de 300 enseignants de tamazight pour la rentrée scolaire 2018/2019, entre juin et juillet, précisant que son département «table sur l’élargissement de l'enseignement de tamazight à travers le territoire national, dès la prochaine rentrée scolaire». Selon le directeur chargé de la formation au sein du ministère de l’Éducation nationale, Kamal Hamadou, 80% des nouvelles recrues passeront obligatoirement par une formation en fonction de la spécialité. «Les nouveaux enseignants du primaire ont une année de formation qu’on appelle formation pédagogique préparatoire, et qui va commencer à partir de mois de juillet», avait-il annoncé.

Samira Saïdj