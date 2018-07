La daïra assiégée et la RN75 fermée

Par DDK | Il ya 1 heure | 174 lecture(s)

Des habitants du lotissement Azemour, dans la commune d’Amizour, ont procédé, dans la matinée d’hier, à la fermeture de la RN75, qui relie Béjaïa à Sétif par Amizour et Barbacha. À travers cette action, ils réclament la réfection de la route qui mène à leur cité. D’après les protestataires, ce tronçon de route, étant des plus dégradés, nécessite une réhabilitation. Toujours selon les manifestants, la demande de réfection de cette route a été exprimée à plusieurs reprises à l’intention des services concernés, mais sans résultat concret. Dans la même commune, des demandeurs de logements ont tenu, dans la matinée d’hier, un rassemblement devant le siège de la daïra à l’effet de réclamer l’affichage de la liste des pré-bénéficiaires de logements sociaux. Selon eux, les travaux de plus de 200 logements sociaux ont été achevés depuis 2013, mais ces derniers ne sont toujours pas attribués. Le chef de la daïra d’Amizour a indiqué, de son côté, que la commune a bénéficié d’un programme de plus de 800 logements de type social, dont 216 sont achevés. Il reste, a-t-il ajouté, l’achèvement des travaux des VRD pour ensuite procéder à leur attribution : «Dès l’achèvement des travaux des VRD, nous afficherons la liste des bénéficiaires. Je lance un appel aux demandeurs de logements sociaux d’être patients», a-t-il dit sur les ondes de la radio locale.

B Mouhoub.