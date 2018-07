Un réseau de faux monnayeurs démantelé

Par DDK | Il ya 1 heure | 155 lecture(s)

Les services de sécurité de Boudouaou El Bahri, à l'ouest de Boumerdès, ont procédé, samedi dernier, à l’arrestation de deux individus spécialisés dans le trafic de drogue et la falsification de monnaie nationale, apprend-on de source sécuritaire. Les deux présumés ont été arrêtés à l'intérieur d'une habitation sise à la ville de Boudouaou, avec en leur possession une quantité de drogue et 110 faux billets de 2 000 DA (soit une somme de 220 000 DA). Les mis en cause ont été présentés devant les instances judiciaires compétentes de la région.

Y. Z.