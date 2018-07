Des citoyens ferment la daïra

Par DDK | Il ya 48 minutes | 79 lecture(s)

Des habitants de Naciria, municipalité située à l’Est de la wilaya de Boumerdès, ont fermé, hier, le siège de la daïra, réclamant l’affichage de la liste des bénéficiaires de 150 logements, non encore réalisés, faut-il le signaler, pour un problème d’ordre bureaucratique, comme rapporté dans l’une de nos précédentes éditions. Contacté par nos soins, l’Ex-P/APC, Boualem Chemala, nous expliquera que «c’est l’ex-chef de daïra qui est responsable de cette colère des citoyens». Invité à éclairer notre lanterne, notre interlocuteur dira : «La liste des bénéficiaires était déjà prête en 2016, mais elle n’a malheureusement pas été affichée à cause du refus de l’ex-chef de daïra». L’ex-maire ira encore plus loin : «Avant son départ à la retraite, ce commis de l’Etat a annulé ladite liste des bénéficiaires nécessiteux et l’a remplacée par des noms de gens aisés. Là, c’est moi qui ai refusé, à mon tour, d’apposer ma signature sur la liste modifiée». Nous avons interpellé notre interlocuteur sur la pertinence d’afficher des listes de bénéficiaires pour des logements encore en chantiers, notre interlocuteur nous expliquera : «Le promoteur chargé de la réalisation de ces 150 logements ne peut continuer les travaux de réalisation s’il ne perçoit pas de la part des bénéficiaires la première tranche estimée à 70 millions de centimes, en plus de l’apport de la CNL. Et comme la liste des bénéficiaires n’est pas encore connue, les logements resteront au stade de chantier». Les citoyens réclament donc l’affichage des noms des bénéficiaires pour pouvoir payer la première tranche et permettre au promoteur d’accélérer le processus de réalisation desdits logements. Par ailleurs, ils demandent qu’une enquête soit diligentée par le wali de Boumerdès, afin de vérifier les accusations émises contre l’ex-chef de daïra.

Hocine Amrouni