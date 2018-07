Début des inscriptions le 15 juillet

Par DDK | Il ya 49 minutes | 102 lecture(s)

En prévision de la prochaine rentrée (septembre 2018), la direction de l’institut national de la formation professionnelle de Sidi Aïch (INSFP) informe les futurs stagiaires que les inscriptions seront ouvertes à partir du 15 de ce mois de juillet et s’étaleront jusqu’au 15 septembre. En attendant, des journées portes ouvertes seront programmées d’ici peu, afin de sensibiliser les jeunes et les orienter vers des métiers d’avenir. De nouvelles offres de formations sont annoncées, entre autres Comptabilité et gestion et Production des boissons et conserves. Ces deux formations seront en mode «résidentiel» pour une durée de 30 mois, sanctionnée d’un diplôme de BTS. S’agissant des formations par apprentissage, celles-ci comprendront Contrôle et conditionnement des produits laitiers et Production des corps gras. Ces deux formations seront couronnées d’un même diplôme. L’ouverture de ces spécialités s’est faite suivant les besoins du tissu économique de la wilaya, expliquent les responsables de l’INSFP qui précisent que l’institut s’oriente vers l’agroalimentaire, d’autant plus que la wilaya de Béjaïa est leader dans ce créneau. Par ailleurs, les déperditions scolaires ne cessent d’augmenter ces dernières années au grand dam des parents qui ne savent comment assurer un meilleur avenir à leurs enfants. Et les centres de formation se veulent un rempart contre l’échec et une porte vers la vie professionnelle, d’autant que le gouvernement a mis les bouchées doubles cette dernière décennie pour construire de nouveaux centres d’apprentissage. «La réalisation du développement économique en matière de ressources humaines qualifiées et l'insertion facile des diplômes de la formation professionnelle dans le marché de l'emploi constituent des priorités pour le secteur, ce qui nécessite la modernisation et l'actualisation des méthodes de formation selon l'évolution des métiers et des techniques pour répondre de manière rapide et efficace aux besoins socio-économiques actuels. Notre institut s’inscrit dans cette démarche pour mieux appréhender le monde du travail», souligne un cadre de la direction de l’INSFP.

Bachir Djaider