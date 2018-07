50 cas d'hépatite A enregistrés depuis le début de l'année

Par DDK | Il ya 48 minutes | 114 lecture(s)

Au total, 50 cas d'hépatite A ont été enregistrés dans la wilaya de Béjaïa depuis le début de l'année en cours, selon un responsable à la direction de la santé et de la population. L'ensemble des personnes atteintes de cette maladie, recensées à travers différentes communes de la wilaya, ont été admises dans des structures de santé et avaient reçu des soins appropriés. Toutefois, la situation était bien maîtrisée par les personnels de la santé et les responsables locaux du secteur. Les patients admis en observation avaient quitté les hôpitaux après avoir bénéficié d'une prise en charge médicale adéquate. Selon la même source, les personnes touchées par cette infection sont en grande partie des enfants. La consommation d'une eau contaminée est à l'origine de l'apparition de ces cas d'hépatite A, a-t-on expliqué. Au premier semestre de l'année dernière, les services de la direction de wilaya de la santé et de la population ont recensé 26 cas d'hépatite A. À noter que dans le cadre de ses actions entreprises pour la prévention des maladies à transmission hydriques (MTH), les services hydrauliques de la wilaya de Béjaïa effectuent régulièrement des analyses physico-chimiques et bactériologiques sur des sources d'eau. Pour sa part, l’ADE réalise des tests de chlore. Ces analyses et tests sont réalisés principalement sur les eaux des barrages Tichy Haf, sis à Bouhamza, et Ighil Emda, dans la commune de Kherrata, lesquels ont été construits dans la wilaya pour l’alimentation en eau potable (AEP) de la grande partie de la population de la région. Le barrage Tichy Haf alimente, à lui seul, plus d'une vingtaine de communes sur les 52 que compte la wilaya de Béjaïa. La rigueur dans la prévention de ses ressources d'eau potable contre les maladies à transmission hydriques est de mise car elles sont utilisées pour l'approvisionnement des populations à grande échelle. Parmi les mesures prises pour protéger ces ressources hydriques, rassure-t-on, l'instauration d'un périmètre de protection qualitative autour de la cuvette des deux barrages avec l'interdiction de toutes activités polluantes, tel que les décharges d’ordures, élevages, poste d’enrobés et points de vente de carburants.

B. S.