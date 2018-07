Le dossier des chalets quasiment finalisé

Par DDK | Il ya 54 minutes | 79 lecture(s)

Près de 1 000 logements ont été attribués aux habitants des chalets de la commune de Boudouaou, à l’ouest de Boumerdès. Des décisions pour les heureux bénéficiaires ont été octroyées à l’occasion de la célébration de la fête de l’Independence de l’Algérie. Une semaine avant, les derniers chalets de Zemmouri ont été éradiqués, à l’issue de l’opération de distribution de plus de 600 logements. Le dossier des chalets, un véritable casse-tête, sera finalisé avant la fin de l’année en cours, avait déclaré le wali de Boumerdès, Madani Abderahmane Fouatih. Une ambition qui tend à se concrétiser, notamment après l’éradication de près de 10 000 chalets à travers les 98 sites implantés au lendemain de séisme de 2003. L’attribution des logements se fait dans une ambiance de fête. Néanmoins, certains riverains jugent caducs la destruction des chalets, une opération souvent laissée inachevée. Des tas d’immondices jonchent encore les lieux et des fils électriques gisent par terre. Ce sont là quelques "restes" d’opérations d’éradication de chalets. Par ailleurs, les habitants du site des chalets de Thénia attendent avec impatience leur tour de relogement. Ceux habitant le site Elouz sont les plus pénalisés, en raison de la dégradation avancée de leurs cabanons, de l’état délabré de la route, de la défectuosité de l’éclairage public, ainsi que de la prolifération des immondices autour du dit site. Les travaux de réalisation des 700 logements destinés à les reloger avancent à pas de tortue, pénalisant ainsi les habitants qui ne souhaitent pas passer un autre hiver dans ces chalets dépourvus de toutes commodités. Il est à noter que les programmes de réalisation de logements ont été touchés par la crise économique qui secoue le pays depuis la chute du prix de pétrole. Les autorités de wilaya avaient demandé, récemment, une rallonge financière afin d’achever les travaux des voierie et réseaux divers (VRD) de plusieurs chantiers. Près de 900 logements sont concernés par des retards liés aux VRD. À Sidi Daoud, près de 400 familles attendent toujours d’être relogées dans des habitations en dur. En outre, en plus des chalets d’habitations à éradiquer, les autorités de wilaya sont appelées à construire des structures répondant aux normes afin d’accueillir les élèves scolarisés dans les établissements en préfabriqué réalisés, notamment, après la catastrophe naturelle de 2003. Que ce soit à Zemmouri, l’épicentre du séisme, Corso, Bordj Menaïel ou aux Issers, les constructions en préfabriqué ont été érigées à tout-va. À chaque rentrée scolaire, plusieurs actions de protestations se tiennent pour réclamer des classes en dur et en finir avec le provisoire qui n’a que trop duré, clame-t-on.

Y. Z.