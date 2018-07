Deux morts et quatre blessés à Aomar

Par DDK | Il ya 54 minutes | 58 lecture(s)

Un grave accident de la circulation s’est produit, jeudi dernier vers midi, sur la RN5 à hauteur du village de Kalouss, dans la commune d’Aomar, au Nord-ouest du chef-lieu de la wilaya de Bouira. Selon un communiqué de la Protection civile, l’accident a causé le décès de deux personnes et des blessures à quatre autres. Le sinistre a été provoqué suite une collision entre un camion et une voiture touristique. Les victimes ont été transférées par la Protection civile vers l’hôpital de Bouira, alors qu’une enquête a été ouverte par les services de sécurité pour déterminer les causes exactes de ce drame.

O. K.