Portes-ouvertes sur la caisse des retraites

Par DDK

A l’effet d’informer les retraités sur les droits et obligations relatifs à la pension de retraite, et dans l’optique de l’amélioration de la qualité des prestations avec ses usagers, la CNR de Béjaïa a organisé du 2 au 4 juillet des «portes-ouvertes portant sur la retraite.» Le directeur de l’agence CNR de Béjaïa, M. Hocine Messaoudi, souligne que cette action a surtout pour but d’informer les retraités sur la revalorisation des pensions de retraite pour l’année 2018, à partir du 1er mai. Cette revalorisation va de 0,5 à 5 % selon le montant de la pension. Elle est de 5 % pour les pensions inférieures à 20 mille DA, de 2,5 % pour celles comprises entre 20 mille et 40 mille DA, 1,5 % pour les retraites dont le montant va de 40 mille à 60 mille DA, 1 % pour les pensions dont le montant est compris entre 60 mille et 80 mille DA et 0,5 % pour les retraites supérieures à 80 mille DA. Le deuxième point sur lequel le directeur de l’agence CNR insiste auprès des retraités, c’est l’obligation de mise à jour des pièces administratives, dont essentiellement le certificat de vie ou la fiche individuelle que les retraités doivent verser annuellement au dossier pour que la CNR puisse assurer la poursuite du paiement régulier de leurs avantages. Ces portes ouvertes permettent aussi aux responsables de la CNR d’informer leurs usagers sur la diversification des modes de paiement des pensions. Ces modes permettent, aux retraités qui le souhaitent, de choisir une banque, publique ou privée où ils désirent recevoir, aussi régulièrement que par CCP, leurs pensions de retraite. Un représentant de la BDL était d’ailleurs sur place pour donner toutes les explications relatives aux différents modes de paiement. Concernant la modernisation des prestations de service, la CNR met à la disposition des retraités un numéro vert (30-11) qui leur permet d’avoir une réponse à toutes leurs préoccupations et informations sur la retraite. La caisse nationale des retraites lance également l’application «androïde retraite-dz» qui a pour objectif de faire bénéficier les pensionnés ainsi que les futurs retraités des informations utiles et de services relatifs à la retraite comme, entre autres, la simulation de décompte d’un avantage de retraite. La CNR a également mis sur pied au profit des retraités la «solution SMS» qui permettra sans doute d’améliorer la qualité des prestations et d’éviter les déplacements aux sièges des agences locales. Pour ce faire, il est recommandé aux retraités de communiquer leurs numéros de portables à leur caisse de retraite.

B. Mouhoub