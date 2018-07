Le service de cardiologie interventionnelle inauguré

Par DDK | Il ya 53 minutes | 149 lecture(s)

La date de célébration de la fête de l’indépendance a été choisie par les autorités pour procéder à l’inauguration officielle du service de la cardiologie interventionnelle du CHU de Béjaïa. Il a été inauguré, avant-hier, jeudi, par le wali intérimaire de Béjaïa qui a honoré, par la même occasion, la famille du Chahid Allou M’hand au nom duquel a été baptisé ce service qui contient une salle de cathétérisme avec exploration hémodynamique dotée d’équipements de pointe, une salle d’ECG Holter et une salle d’exploration électro-physiologique et pacemaker. Le service vient essentiellement pour répondre à un besoin vital dicté par la transition épidémiologique, d’où les affections cardiovasculaires représentent 95 % des urgences médicales nécessitant un geste salvateur du praticien cardiologue. Il est utile de souligner que la cardiologie interventionnelle permet de réduire les risques de mort subite des affections dites cardio-vasculaires. L’idée de sa création remonte à 2014, lors de la création du service de cardiologie. A l’époque, en parlant du lancement du service de cardiologie qui réglera progressivement le problème de la prise en charge des malades atteints de cardiopathie et réduira les évacuations vers les autres CHU, on avait insinué l’idée d’aller vers la cardiologie interventionnelle à Béjaïa. Cette démarche de création de services, s’inscrit dans le cadre d’une dynamique de diversification des prestations de service de haut niveau malgré l’exigüité des lieux.

Intervention chirurgicale délicate réalisée avec succès

Par ailleurs, selon le bureau d’information du CHU, une équipe pluridisciplinaire composée de neurochirurgiens, d’ORL, d’orthopédistes, d’anesthésiste-réanimateurs et de paramédicaux, a permis à un jeune homme âgé de 32 ans, originaire de la municipalité d’Amizour, victime d’une agression par objet tranchant avec fracture de la deuxième vertèbre cervicale (C2), de récupérer l’ensemble de ses capacités. L’opération a duré plus de cinq heures et la victime a quitté l’hôpital, en bonne santé, après une semaine d’hospitalisation. Par ailleurs, dans le cadre du jumelage entre le CHU de Béjaïa et celui de Douera, l'équipe chirurgicale d'orthopédie pédiatrique du CHU de Douera a opéré, au côté de l'équipe de l'hôpital Khelil Amrane, des enfants qui présentaient des luxations de hanche.

A. Gana