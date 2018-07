La production industrielle du secteur public en baisse

Par DDK | Il ya 1 heure | 157 lecture(s)

Le secteur public a enregistré une baisse de son activité industrielle de 0,7% au premier trimestre 2018 par rapport au même trimestre de 2017, selon l’Office national des statistiques (ONS).

En effet, dans le secteur des hydrocarbures, la production a reculé de 3,6%. La même source a indiqué que deux activités ont influé sur cette tendance baissière des hydrocarbures, qui sont la production du pétrole brut et du gaz naturel et la liquéfaction du gaz naturel. Ainsi, la production du pétrole brut et du gaz naturel a baissé de 2,8%, tandis que la liquéfaction du gaz naturel a diminué de 13,3%. En revanche, l'activité de raffinage du pétrole brut a été marquée par une hausse de 2% au premier trimestre 2018. Toutefois, l'ONS indique que le secteur de l’Energie (électricité, hydrocarbures...) a été marqué par une croissance de 4%, proche de celle observée au 4ème trimestre 2017 (+4,5%), mais un peu plus élevée comparativement à celle relevée au 1er trimestre 2017 (+3,5%). Concernant le secteur des mines et carrières, l’ONS relève qu’il a enregistré une baisse de 17,4% au 1er trimestre 2018. À ce propos, il est relevé qu'à l'exception de l’extraction du minerai de fer, qui a connu une hausse de 21,3%, et du minerai-matières minérales avec une augmentation de 42,6%, le reste a accusé des baisses. Même tendance baissière a été enregistrée dans les industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques et électroniques dont la production a dégringolé de 15,4%, après une hausse appréciable de 6,2% enregistrée au quatrième trimestre 2017. Pour ce qui est, en outre, de la production des matériaux de construction, elle a été marquée par une hausse de 16,3% au premier trimestre 2018. À l’exception de la fabrication de certains produits relevant des matériaux de construction et produits rouges, qui a accusé une baisse de 3,8%, le reste s'est caractérisé par des variations positives. L’augmentation de la fabrication des liants hydrauliques s'est confirmée avec une hausse de 17,6%. Par ailleurs, la fabrication de produits en ciment et matériaux de construction divers a enregistré une hausse record de 57,6%, tandis que l’industrie du verre a enregistré une hausse de 7,2%. Toutefois, les industries chimiques ont reculé de 1,3%, même s'il s'agit d'une baisse modérée comparativement à celle observée à la même période de l’année écoulée (-8,3%). Cette tendance est perceptible au niveau de la plupart des activités relevant du secteur. Cependant, une augmentation appréciable a été connue par les produits pharmaceutiques et les autres biens intermédiaires en plastique. S’agissant des industries agroalimentaires, elles ont grimpé de 2,7%, mais de moindre ampleur que celle observée à la même période de l’année précédente (+6,2%). Cette tendance haussière a été perceptible au niveau du travail de grains (+6,8%) et de la fabrication des produits alimentaires pour animaux (+17,8%). Pour ce qui est de l’industrie du lait, la production a baissé de 1,6%, alors que celle des tabacs et allumettes a diminué de 8,2%. La baisse de la production s'est aussi élargie aux industries des textiles avec une baisse de près de 9% au premier trimestre 2018. Pour ce qui est des cuirs et chaussures, leur production s'est réduite de 9,3% au premier trimestre 2018. Ce résultat est perceptible tant au niveau des biens intermédiaires que des biens de consommation. Les industries des bois et papier ont enregistré une variation négative de 11,5% au premier trimestre 2018: La baisse de la production de 30,5%, observée au niveau de l’industrie de l’ameublement, a largement influé sur cette tendance. La menuiserie générale a également enregistré une baisse de 2,1%, mais la transformation du papier et l’industrie du liège ont affiché des hausses respectives de 15,2% et de 31%.

L. O. CH.