La poissonnerie n’attire pas grand monde

Dix-huit mois après sa mise en service, la poissonnerie d’El Kerma, à l’Est de la municipalité de Boumerdès, est, pour une raison inconnue, fuie par les consommateurs et les vendeurs qui lui préfèrent les trottoirs où sont absentes les normes d’hygiène les plus élémentaires. En effet, cet espace commercial, réalisé pour un coût de 2,5 milliards de centimes et dédié au commerce du poisson et des produits de la mer, le premier du genre à l'échelle nationale en termes de qualité de services, demeure étonnement sous-exploité, tant les vendeurs de poissons et autres produits de la mer s’entêtent à étaler leur marchandise sous un soleil de plomb sur les trottoirs de la RN24, notamment au niveau de l’ex-Figuier et de Sghirat. Quant aux services concernés par la protection du consommateur, ils ne semblent pas s’inquiéter outre mesure de cet état de fait

Hocine Amrouni