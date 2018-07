58 incendies et 9 noyades déjà enregistrés…

Par DDK | Il ya 1 heure | 206 lecture(s)

Les services de la protection civile ont fait état de 58 incendies de forêts survenus en trois jours, au niveau national, ayant causé plusieurs pertes.

«Durant la période allant du 4 au 7 juillet 2018, le dispositif de lutte contre les incendies de forêts, récoltes et palmeraies a été mobilisé pour l’extinction de 58 incendies. Ces derniers ont causé des pertes estimés à 204 ha de forêts, 723 ha de blé, 9 ha d’orge, 17 ha d’herbes sèche, 15 140 bottes de foin, 697 palmiers et 1 162 arbres fruitiers», lit-on dans le bilan rendu public, hier, par la direction générale de la protection civile. Par ailleurs, durant la même période, les unités de la protection civile ont enregistré 9 188 interventions, dans les différents types d’interventions, pour répondre aux appels de secours suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité. Plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés durant cette période «dont 31 accidents les plus mortelles, ayant causé la mort de 30 personnes décédées sur les lieux d’accidents et 96 autres blessées, traitées sur place puis évacuées vers les structures hospitalières par les secours de la protection civile», a indiqué le même bilan. À noter également l’intervention des services de la protection civile pour le repêchage et l’évacuation vers les établissements de santé de neuf victimes décédées par noyade dont cinq noyées en mer. Il s’agit respectivement de deux jeunes âgés de 18 ans, morts noyés dans des plages interdites à la baignade, le premier à Tizi-Ouzou et le deuxième à Jijel, d’une autre âgé de 23 également décédé par noyade dans une plage interdite à la baignade à Aïn Timouchent, ainsi que deux autres jeunes gens, l’un âgé de 22 ans noyé dans une plage autorisée à la baignade à Béjaïa, et l’autre à Alger, âgé de 31 ans. Les mêmes services ont fait état aussi de quatre personnes décédées noyées dans des retenues d’eau. Dans la wilaya de Sétif, un homme âgé de 37 ans s’est noyé dans une piscine. À Tissemsilt, une femme âgée de 30 ans est morte noyée dans un barrage, et à Blida, un homme âgé de 30 ans est décédé noyé dans un bassin d’eau, à Tiaret aussi, un adolescent de 16 ans a trouvé la mort dans une mare d’eau. Selon le dispositif de surveillance des plages, depuis le 1er juin, il a été enregistré l’affluence de plus de 13 millions d’estivants dans les plages surveillés. L’on a, en outre, fait état de 13 121 interventions effectués, 7 933 personnes ont été sauvées de noyade, 4 347 personnes ont reçu les premiers soins au niveau des postes de surveillance et 24 personnes décédées par noyade. Il s’agit de 12 personnes mortes noyées dans des plages autorisé (trois hors les horaires de surveillance) et 12 dans les plages interdites à la baignade. Au niveau des réserves d’eau, 36 personnes sont décédées, quatre dans les barrages, six dans les oueds, 14 dans les mares d’eau, neuf dans les retenues collinaires et trois autres dans les bassins d’eau.

Samira Saïdj