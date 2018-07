Un quinquagénaire retrouvé mort

Par DDK | Il ya 1 heure | 271 lecture(s)

Un homme âgé de 57 ans répondant aux initiales L. M., originaire de Vouaklane dans la commune de M'Chedallah, disparu depuis un peu plus d'un mois, a été retrouvé mort, dans la matinée d’avant-hier (vendredi), à proximité du sommet de Yemma Khelidja. Le cadavre qui était en état de décomposition avancé a été découvert par des randonneurs au lieu dit Azrou Lemqil, à quelques encablures du sommet de Tamgut. Alertés, les services de sécurité accompagnés des éléments de la Protection civile se sont rendus sur les lieux pour évacuer le corps vers la morgue de l'hôpital de M'Chedallah en attendant son transfert vers un centre spécialisé pour les besoins de l'autopsie. Selon un proche de la victime, celui-ci a quitté le domicile familial il y a 35 jours et n'a plus donné signe de vie depuis. Son téléphone mobile a cessé de fonctionner quelques jours après sa disparition. Rappelons que le défunt, qui présentait des déficiences mentales, avait déjà fugué durant plusieurs semaines l'année passée mais il avait fini par rentrer chez lui.

O. S.