Il ya 1 heure

Les sapeurs-pompiers de la Protection civile de Béjaïa sont intervenus, en fin de semaine dernière, pour éteindre un feu qui s’était déclenché dans un champ de blé, en plein moissonnage, dans la commune d’El Kseur. Le feu menaçait de s’étendre sur une superficie de 50 hectares. Le bilan des pertes est énorme : 50 hectares de blé partis en fumée en quelques minutes, a constaté la direction des services agricoles de Béjaïa (DSA). Les responsables locaux du secteur agricole se sont rendus sur les lieux et ont constaté de visu «les pertes occasionnées par les feux ayant ravagé environ 50 ha de blé dans la commune d'El Kseur», a indiqué la DSA de Béjaïa. Une opération de noyage était nécessaire pour enrayer tout risque de reprise des flammes. La chaleur suffocante et les vents n’ont pas facilité la tâche des sapeurs-pompiers, qui ont beaucoup peiné pour venir à bout des flammes. Selon la DSA de Béjaïa, «une panne technique survenue dans la moissonneuse-batteuse, utilisée pour le moissonnage de cette parcelle de blé, était à l’origine de cet incendie». À noter que depuis le début de l’année en cours, la Protection civile a enregistré pas moins de 330 départs de feu à travers le territoire de la wilaya. Par ailleurs, et pour éviter le scénario de l’été dernier, un dispositif de lutte contre les feux de forêt a été mobilisé, dernièrement, par la Protection civile de Béjaïa. «Nous avons procédé à l’installation d’une colonne mobile pour la lutte contre les feux de forêts le 1er juillet dernier. Il s’agit d’un renfort spécial en moyens humains et matériels pour lutter efficacement contre les incendie en période d’été», a-t-on expliqué. Ces renforts proviennent de Msila. Il s’agit, entre autres, de sept engins de type 4X4, un CCI, un camion ravitailleur, un bus et une ambulance médicalisée, avec un effectif d’une cinquantaine d’éléments.

B. S.