Adoption du budget complémentaire

Par DDK | Il ya 1 heure | 152 lecture(s)

La deuxième session ordinaire de l’assemblée populaire de wilaya (APW) de Bouira s’est ouverte, hier au niveau du siège de la wilaya, en présence de l’ensemble des élus de l’assemblée, du wali de Bouira M. Mustapha Limani, et du président de l’APW M. Ahmed Boutata

Au programme de cette session, d’une durée de trois jours, pas moins de 11 points ont été retenus par la majorité des élus. Des points qui concernent notamment l’étude et l’adoption du compte administratif de la wilaya et du budget complémentaire de la wilaya de l’année 2018. Des rapports sur les secteurs de la Santé, du Commerce, de l’Agriculture ainsi que sur le plan de wilaya pour la lutte contre les incendies, ont été aussi retenus. Avant le lancement des travaux, le président de l’APW a présenté un rapport détaillé sur l’application sur le terrain des recommandations des élus de l’APW, lors de la dernière session. Il affirmera ainsi, qu’il a effectué plusieurs sorties dans plusieurs communes de la wilaya, en présence des autorités de la wilaya, et ce, afin de renforcer l’alimentation en eau potable des communes d’Aghbalou, Ath-Mensour, Dirah, Guerrouma et Bouderbalah. M. Boutata ajoutera également que la commission de l’APW chargée du dossier de l’investissement, a accompagné plusieurs investisseurs, notamment ceux installés au niveau des zones industrielles de la wilaya. Dans le même sillage, le P/APW a également assuré que les travaux de viabilisation de la nouvelle zone d’Oued El-Berdi ont été enfin lancés, et ce, en attendant la concrétisation de l’étude pour l’aménagement de l’ancienne zone de la même commune, en plus de la création de 6 nouvelles zones communales d’activité, et l’aménagement de cinq zones déjà existantes. Enfin, le président de l’APW fera savoir à l’assistance, qu’une grande opération de volontariat pour le nettoyage a été lancée à travers l’ensemble des communes de la wilaya samedi dernier, pour l’amélioration du cadre de vie des citoyens. Après une rapide prise de parole des élus, le bureau de l’assemblée est passé au deuxième point inscrit à l’ordre du jour, qui est l’étude et l’adoption du compte administratif de la wilaya à l’exercice de l’année 2018, ainsi que l’étude du budget complémentaire de la wilaya, de la même année. Ainsi et selon le rapport exposé par le directeur de l’administration locale, le compte administratif de la wilaya a été soldé en date du 15 juin dernier, à l’ordre de 2.011.842.012.46 DA. Concernant le budget complémentaire accordé à la wilaya, le même intervenant a ajouté qu’il est de l’ordre 5.096.067.947.95 DA. Il sera réparti sur deux volets, le premier est le chapitre des équipements et le deuxième, celui du fonctionnement. Après un bref débat, notamment concernant les subventions accordées par le fond de solidarité des collectivités locales, ainsi que les aides financières qui seront accordées aux communes dans le cadre de ce budget, les élus ont adopté à la majorité ce projet.

Le secteur de la santé passé en revue

Après les premiers points, un rapport détaillé sur la situation du secteur de la Santé a été présenté, par Mlle Karou, la présidente de la commission de la Santé. L’intervenante a affirmé que la commission en question, a été accompagnée par le P/APW lors de ses sorties sur le terrain, qui ont touché l’ensemble des structures de soins de la wilaya, de la période allant du 23 Mai au 03 Juin derniers. Elle affirmera également que les membres de la commission, se sont entretenus avec les employés et les praticiens de la Santé, les élus locaux, les membres de la société civile ainsi les citoyens de l’ensemble des 45 communes. L’oratrice fera signaler un important manque de médecins spécialistes dans les hôpitaux de la wilaya, particulièrement les médecins gynécologues qui ne sont qu’au nombre de 12 exerçants dans trois hôpitaux de la wilaya. Les hôpitaux de M’chedallah et de Sour El-Ghozlane, ne disposent toujours pas de médecins gynécologues. L’intervenante avancera également un manque dans le nombre des effectifs des paramédicaux, en plus du problème de l’insécurité qui prévaut particulièrement dans les hôpitaux de Bouira et d’Aïn-Bessem. La présidente de la commission citera aussi, un manque de moyens ainsi que la dégradation de la majorité des salles de soins, ce qui oblige les habitants des zones rurales à se déplacer jusqu’aux hôpitaux des grandes daïras : «La réalisation de nouveaux établissements hospitaliers ainsi que la réception rapide de ceux, qui sont actuellement en chantier, sont nécessaires pour l’amélioration de la prise en charge des citoyens de la wilaya», a-t-elle déclarée, tout en affirmant que pas moins de 31 salles de soins situées dans des villages des communes d’Ath-Rached, Ath-Leqsar, M’chedallah, Aghbalou, Guerrouma, Zbarbar, Bouderbalah et Aït-Laâziz, demeurent toujours fermées en raison du manque d’effectifs, de l’insécurité et la dégradation des structures. A noter qu’après la lecture du rapport de la commission de la Santé, les élus de l’APW ont marqué plusieurs interventions à ce sujet. Dans l’après-midi la parole sera donnée, à la directrice de la Santé de la wilaya, pour apporter des réponses sur les points soulevés par les élus.

Oussama. K