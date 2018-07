Menace d'une grève à partir du 31 juillet

Par DDK | Il ya 32 minutes | 115 lecture(s)

Le trafic aérien risque d’être, une nouvelle fois, perturbé. Les usagers appréhendent d’ores et déjà, notamment en cette période des vacances d’été.

La colère monte d’un cran chez les ingénieurs et techniciens de la maintenance d’Air Algérie, qui brandissent la menace de revenir à la charge. En effet, le syndicat national des techniciens de la maintenance des avions (SNTMA) vient de déposer un préavis de grève. «Ce prévis de grève prendra effet à partir du 31 juillet prochain», lit-on dans le communiqué de cette entité syndicale, rendu public hier. Cette décision, faut-il le souligner, a été entérinée lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 2 juillet dernier, en signe de protestation pour la non-satisfaction des revendications en suspens. Le personnel de la maintenance des avions n’a pas omis de dénoncer «l’injustice salariale, les pressions subies quotidiennement, les sanctions abusives et les ponctions sur salaire non justifiées». Les techniciens de la maintenance veulent à travers cette énième action de protestation exiger la prise en charge de leur plateforme de revendications. Cette dernière tourne autours de «l’application des clauses de la convention collective, particulièrement celles relatives au classement, à la grille des salaires et aux primes». En effet, les ingénieurs et les techniciens de la maintenance demande «le retour à une justice salariale en accord avec la hiérarchisation des métiers et des salaires, dictée dans la convention collective d’Air Algérie. Ces protestataires ont, à maintes fois, déploré le fait que «les techniciens de maintenance et de mécanique sont classés, selon la convention collective, au deuxième rang après les pilotes, mais ils occupent en réalité les derniers rangs de classification». Ces derniers estiment qu’ «il est inconcevable qu’ils occupent les derniers rangs du classement tandis que la convention collective prévoit leur classement au deuxième rang après les pilotes». «Le règlement des contrats de travail des mécaniciens et ingénieurs recrutés dans le cadre d’un CDD en violation des lois de la République et de la compagnie», figure également dans la plateforme de revendications du personnel de la maintenance des avions.

