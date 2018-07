10 morts en 24 heures

Par DDK | Il ya 32 minutes | 89 lecture(s)

Les services de la Protection civile ont fait état de dix personnes qui ont trouvé la mort en une journée, suite à plusieurs accidents routiers et des noyades en mer, enregistrés au niveau national.

«Durant la période allant du 8 au 9 juillet, plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés, dont sept mortelles qui ont causé la mort de huit personnes sur les lieux d’accidents et des blessures à 17 autres, traitées sur place puis évacuées vers les structures hospitalières par les secours de la Protection civile», lit-on dans le communiqué rendu public, hier, par la Direction générale de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Guelma «avec deux personnes décédées et une autre blessée suite à un renversement d’un tracteur agricole, au lieu-dit Kodia El Hamra, commune de Guelaat Bousbaa, daïra de Ben Mezline», a ajouté le même document. À noter, également, l’intervention des services de la Protection civile pour le repêchage et l’évacuation vers les établissements de santé de deux victimes décédées par noyade en mer. Il s’agit d’une femme décédée noyée en mer, dans une zone rocheuse interdite à la baignade sise dans la commune de Béni Ksila, daïra d’Adekar, à Béjaïa, et d’une autre personne décédée noyée en mer à la plage autorisée à la baignade au lieu-dit plage El Arbi Ben M’hidi commune et daïra de Skikda». Par ailleurs, les secours de la Protection civile se sont intervenus pour l’extinction de trois incendies urbains et divers à travers les wilayas de Tizi-Ouzou, Batna et Guelma. «Aucune victime n’est à déplorer», a assuré le même bilan. À souligner que les services de la Protection civile de la wilaya de Batna se sont intervenus suite aux fortes chutes de pluie qui ont eu lieu à travers les localités de Ras El Ayoun, Merouana et N’Gaous, «causant des stagnations et des infiltrations des eaux pluviales à l’intérieur de certaines habitations à travers les différents quartiers de ces localités, où nos secours ont procédé à plusieurs opérations d’épuisement des eaux pluviales infiltrés». «À signaler qu’une personne est décédée emportée par les eaux d’un oued (Laaouar) en crue au niveau de la commune de Gousbat, daïra de Ras El Ayoun», a fait savoir la même source.

Samira Saïdj