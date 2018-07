Feux de forêts en baisse

Par DDK | Il ya 32 minutes | 82 lecture(s)

La Protection civile de Béjaïa a émis un communiqué comparatif des campagnes de surveillance des plages et de lutte contre les feux de forêt entre l’année en cours et l’année dernière. Concernant l’affluence sur les plages, les chiffres indiquent 810 000 baigneurs pour le mois de juin 2017 contre 405 000 pour celui de l’année en cours. Sur, respectivement, 455 et 1 175 interventions, 121 et 422 personnes ont été sauvées d’une noyade certaine alors que, malheureusement, 5 et 3 décès ont été enregistrés. L’affluence sur les plages a donc baissé cette année, essentiellement à cause de la coïncidence du mois sacré du ramadhan. Mais force est de constater que le nombre d’interventions des éléments de la Protection civile a lui considérablement augmenté. Néanmoins, 3 morts par noyade ont été enregistrés au mois de juin dernier, contre 1 seul en 2017. Le chargé de communication de la PC précisera que les trois décès sont dus à l’imprudence. En effet, les deux premières victimes étaient âgées d’à peine 14 ans, disparus vers 7h du matin, alors que la mer était très agitée. La 3e victime est un homme de 24 ans, qui fut happé par des vagues dans une zone rocheuse non surveillée. Dans le volet de la lutte contre les feux de forêt, au mois de juin de l’année dernière, 116 incendies ont été enregistrés, ayant ravagé 153 hectares de végétation, 247 arbres fruitiers, 1 154 bottes de paille et 41 ruches. Cette année, seuls 41 feux se sont déclarés et ont réduit en cendres 8 hectares de végétation et 36 arbres fruitiers. Un mois de juin 2018 donc très clément en comparaison. Cela dit, «la vigilance doit toujours être de mise, pour préserver notre patrimoine forestier», soulignera le chargé de communication de la direction de la Protection civile. Il signalera par ailleurs que les unités et les dispositifs mis en place pour les deux campagnes sont sur le qui-vive pour d’éventuelles interventions et que l’aide des concitoyens est sollicitée, au quotidien, pour un été agréable.

A Gana