Les nouveaux membres de la CCI installés

Par DDK | Il ya 12 minutes | 1 lecture(s)

Le nouveau directeur et les nouveaux membres de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Boumerdès, récemment élus, ont été installés officiellement, hier, au siège de la Chambre, en présence des directeurs du commerce, de l’industrie, du transport, du directeur de la chambre du commerce, des anciens membres et de l’invité d’honneur, le directeur de la Chambre régionale. Au cours de la cérémonie d’installation, les présents ont discuté des obstacles à éviter, afin d’atteindre les objectifs tracé pour le nouveau mandat. La directrice du commerce de la wilaya, Samia Ababssa, a, lors de son intervention, souligné la nécessité «absolue» de promouvoir efficacement l’industrie à l’échelle de la wilaya, en organisant des rencontres de travail périodiques qui permettraient d’aborder sereinement les questions liées à la mise à niveau de ce secteur stratégique, qu’est l’industrie. Pour sa part, le directeur régional a incité les nouveaux membres de la Chambre du Commerce et de l’Industrie à «travailler sérieusement afin d’atteindre les objectifs fixés». A la fin de la cérémonie, tous les présents ont souligné l’importance des rencontres entre les différents acteurs, pour d’une part résoudre les problèmes et d’autre part atteindre les objectifs tracés, qualifier la Chambre de Commerce et d’Industrie d’ «acteur clé».

Hocine Amrouni