49 morts sur les routes en une semaine

Par DDK | Il ya 12 minutes | 1 lecture(s)

Pas moins de 49 personnes ont trouvé la mort et plus de 1 800 autres ont été blessées, dans plusieurs accidents de la circulation routière survenus, en une semaine, au niveau national. «Durant la période allant du 1er au 7 juillet, 2 775 interventions ont été effectuées suite à 1525 accidents de la circulation ayant causé le décès de 49 personnes et des blessures à 1 853 autres, traitées et évacuées vers les structures hospitalières», fait savoir le bilan hebdomadaire rendu public, hier, par la Direction générale de la protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya Bouira «avec cinq personnes décédées et 68 autres blessées prises en charge par nos secours puis évacuées vers les structures hospitalières suite à 52 accidents de la route», ajoute le même bilan. Par ailleurs, durant la même période, les unités d’interventions de la protection civile ont enregistré 24 746 appels de secours émis par des citoyens, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et assistance diverses, etc. En effet, 4 078 interventions ont été effectuées pour procéder à l'extinction de 3 323 incendies urbains, industriels et autres. Concernant les secours à personnes, 11 371 interventions ont été effectuées qui ont permis «la prise en charge de 1 475 blessés traités par nos secours médicalisés sur les lieux d’accidents et l’évacuation de 9 593 malades vers les structures sanitaires». Selon la même source, 6 522 interventions ont été effectuées, également, «pour l’exécution de 5 736 opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations diverses».

Samira Saïdj