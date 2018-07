«Pas avant le 20 juillet !»

Par DDK | Il ya 3 heures 52 minutes | 273 lecture(s)

Les résultats du BAC, session juin 2018, ne seront pas connus avant le 20 juillet prochain.

C’est du moins ce qu’a affirmé, hier, la ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghabrit, dans une déclaration à la chaîne III de la radio nationale. «Les résultats ne pourront pas être donnés avant le 20 juillet», a indiqué la ministre. Mme Nouria Benghabrit a tenu à rassurer les candidats sur l’avancement des corrections, soulignant qu’«il y a toute une procédure et une série de démarches à respecter avant la communication des résultats». Pour rappel, plus de 700 000 candidats et candidates ont passé les épreuves du baccalauréat cette année. D'après les chiffres du ministère, le nombre exact est 709 448 candidats, dont 40% de candidats libres. Le nombre des candidats aux besoins spécifiques avoisinaient les 400, dont 216 non-voyants et 169 handicapés moteurs. Par ailleurs, 849 candidats de nationalités étrangères ont passé l'examen. Les parents d’élèves n’auront plus, dès la prochaine rentrée scolaire, à attendre des heures entières pour obtenir un extrait de naissance ou une fiche individuelle. Les inscriptions des élèves aux différents paliers se feront désormais sans dossier. En effet, la ministre de l'Education nationale, Mme Nouria Benghabrit, a instruit, hier, ses services d'alléger les procédures administratives au profit des élèves et de leurs parents. Dans une note diffusée sur les sites du ministère, Mme Benghabrit a instruit les responsables du secteur de travailler dans le respect des dispositions du Décret exécutif n° 15-204 du 27 juillet 2015 «dispensant le citoyen de la présentation des documents d'état civil contenus dans le registre national automatisé de l'état civil». La première responsable du secteur a souligné que «les parents d'élèves seront désormais dispensés de fournir des documents de l'état civil contenus dans le registre national automatisé de l'état civil, de devoir légaliser le règlement intérieur des établissements scolaires et de présenter l'acte de naissance».

L. O. CH