Les recommandations de la dernière session

L’exécutif de l’assemblée populaire de la wilaya (APW) de Bouira a adopté sept recommandations parmi les propositions formulées par les élus lors de la récente session ordinaire de l’APW.

Ces recommandations sont en rapport direct avec les dossiers étudiés lors de la même session, qui sont le secteur de la santé et la lutte contre les incendies, en plus des subventions accordées par la wilaya pour le secteur de l’éducation. Ainsi et concernant les projets structurants du secteur de la santé dans la wilaya, l’exécutif de l’APW a annoncé la constitution d’une commission mixte, composée d’élus locaux et de représentants de la DSP, pour le suivi régulier des projets de réalisation des nouveaux hôpitaux de M’Chedallah, Aïn Bessem et Bordj-Okhriss. Toujours pour le secteur de la santé, l’exécutif de l’APW a également adopté des propositions pour une réorganisation du mode de travail des urgences de l’hôpital Mohamed Boudhiaf de Bouira. L’exécutif de l’APW a, également, réclamé l’accélération des démarches pour la réouverture des trente salles de soins toujours fermées sur le territoire de la wilaya depuis la décennie noire, et aussi pour le respect des horaires d’ouverture dans les salles de soins situées en zones rurales et éloignées. Une dernière recommandation concernant le secteur de la santé a été, également, soulevée par les élus de l’APW, concernant la multiplication des contrôles sanitaires par les techniciens de la DSP et de l’ADE au niveau des réseaux de distribution d’eau potable, afin d’éviter de probable contamination et le risque de maladies à transmission hydrique. Par ailleurs, la commission de l’éducation de l’APW a été, aussi, chargée par l’exécutif de l’APW pour le suivi, durant cette période de vacances scolaires, de l’ensemble des projets inscrits pour la réhabilitation des écoles primaires de la wilaya. Enfin, la dernière recommandation adoptée par l’exécutif de l’APW concerne la mobilisation de l’ensemble des moyens humains et matériels pour réussir la campagne de lutte contre les incendies, particulièrement au niveau des zones sensibles, à l’image des forêts de Tikjda, Ath Rached, Kef Lehsan et Zbarbar. À noter, enfin, que l’exécutif de l’APW sera chargé de suivre l’application de ces recommandations durant les mois de juillet et août, et un rapport détaillé sera exposé lors de la troisième session de l’APW, prévue pour le mois de septembre prochain.

Oussama Khitouche