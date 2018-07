La DSA déclenche un plan Marshal

Par DDK | Il ya 20 minutes | 1 lecture(s)

Au moins dix-sept cas de fièvre aphteuse ont été enregistrés parmi le cheptel d’éleveurs bovins de la wilaya de Bouira au cours de la semaine dernière, a-t-on appris, jeudi dernier. Les chiffres sont tenus d’une source proche de la direction des services agricoles de la wilaya (DSA). La même source a affirmé que les 17 cas ont été détectés dans deux foyers au niveau des communes d’Aïn-Bessem et d’Aghbalou. Des prélèvements sanguins de ces bovins ont été transmis pour analyse au laboratoire régional vétérinaire de Draâ Ben Khedda (wilaya de Tizi-Ouzou). Les résultats ont confirmé qu’il s’agissait de cas de fièvre aphteuse. Les 17 vaches contaminées par cette maladie ont été abattues dès l’apparition des premiers symptômes de cette maladie, précise-t-on à la DSA. Concernant la provenance des vaches affectées, les services de la DSA soutiennent que les 12 bêtes abattues à Aïn-Bessem étaient des vaches laitières achetées récemment dans un marché à bestiaux de la wilaya voisine de Médea, alors que les cinq abattues dans la commune d’Aghbalou étaient des vaches de montagne achetées la semaine dernière sur le marché à bestiaux d’Akbou dans la wilaya de Béjaïa. Les éleveurs bovins ainsi que les services de la DSA de Bouira redoutent actuellement une grande propagation de cette maladie, comme cela a été le cas au mois de juin et juillet 2014, lorsque plusieurs centaines de têtes d’ovins et de bovins ont été atteints par la fièvre aphteuse et ont été abattues par les vétérinaires, en collaboration avec les autorités locales. Même le marché à bestiaux de la commune de Bouira, le seul que compte la wilaya, a été fermé par une décision du wali, pendant plusieurs semaines. Pour éviter et limiter au maximum la propagation de cette maladie, la même source a confirmé que l’inspection vétérinaire de la DSA de Bouira a pris une série de mesures préventives sur l’ensemble du territoire de la wilaya. Un véritable plan Marshal qui se traduit par l’exigence du nettoiement de l’ensemble des étables, l’examen de toutes les bêtes accédants au marché à bestiaux de Bouira, plus particulièrement celles issues d’autres wilayas, l’interdiction du déplacement du bétail à l’intérieur ou à l’extérieur de la wilaya, ainsi que la mobilisation de quantités suffisantes de doses de vaccin contre cette pathologie animale à distribuer dans toutes les communes de la wilaya pour entamer une opération de vaccination dès le début de cette semaine. La DSA de Bouira procédera également à la formation de brigades de vétérinaires qui seront chargés d’examiner et de vacciner les cheptels de vaches de montagnes concentrés dans le versant sud du Djurdjura, et même chez les éleveurs non-déclarés dans l’ensemble des communes de la wilaya. Les cheptels atteints par cette zoonose seront systématiquement abattues. Les services de la DSA n’excluent pas dans le même sillage la possibilité de la fermeture, dès cette semaine, du marché à bestiaux de la commune de Bouira, ainsi que l’interdiction formelle du déplacement de cheptels sur le territoire de la wilaya en cas de l’enregistrement de nouveaux cas de fièvre aphteuse.

O. K.