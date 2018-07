Découverte d’un abri pour terroristes

Par DDK | Il ya 18 minutes | 1 lecture(s)

Une cache servant d’abri pour terroriste a été découverte puis détruite avant-hier soir à Bouira, c’est ce qu’annonce un communiqué rendu public hier après par le Ministère de la Défense Nationale. Selon le communiqué, ce sont des éléments d’un détachement de la 1ère Région Militaire qui ratissent à travers plusieurs massifs boisés du territoire de la wilaya qui sont à l’origine de cette découverte et qui ont par la suite détruit plusieurs produits entrant dans la composition de bombes artisanales ainsi que des munitions: ‘’Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée Nationale Populaire a découvert et détruit, le 12 juillet 2018 à Bouira/1°RM, un (01) abri pour terroristes, contenant des produits destinés à la fabrication de bombes artisanale, et une quantité de munitions et d'autres objets ‘’ indique le communiqué, sans pour autant préciser dans quelle région cette découverte a été faite. Par ailleurs, la veille, soit en date du mercredi 11 juillet, les militaires en opération de ratissage dans la région de Bouira, avaient découvert une bombe de fabrication artisanale qu’ils avaient immédiatement détruite souligne un précédant communiqué du MDN.

Bachir. A