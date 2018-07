L’APRUE sensibilise les maires et chefs de daïras

Par DDK | Il ya 22 minutes | 8 lecture(s)

Le programme national du développement des énergies renouvelables et d’efficacité énergétique à l’horizon 2030 a été présenté et explicité, jeudi dernier, à Bejaïa, par le directeur des projets de l’Agence nationale de promotion et rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE), Kamel Dali.

Lors d’une conférence sur l’efficacité énergétique dans les collectivités locales, le responsable de l’APRUE a souligné que le programme en question a pour objectif l'isolation thermique de 100.000 logements/an, la diffusion de 10 millions de lampes à basse consommation et la conversion de 1,3 million de véhicules au GPL, à l'horizon 2030. Le programme national de développement des énergies renouvelables, dans sa version actualisée par les services du ministère de l’Énergie, a été adopté par le gouvernement, il y a trois années de cela. L’efficacité énergétique est appelée à jouer un rôle important dans le contexte énergétique national, caractérisé par une forte croissance de la consommation tirée, notamment, par le secteur domestique avec la construction de nouveaux logements, la réalisation d’infrastructures d’utilité publique et la relance de l’industrie, a expliqué le conférencier. Les élus et responsables présents étaient sceptiques quant à sa concrétisation à Béjaïa, au vu des nombreuses pannes de courant et autres récurrentes que subit la wilaya. Selon ces derniers, la wilaya de Béjaïa ne serait pas prête à adopter cette nouvelle technologie. Pourtant au niveau national, il est prévu, d’ores et déjà, de procéder à l’isolation thermique dans les constructions existantes, l’installation de chauffe-eaux solaires individuels et de chauffe-eaux collectifs ainsi que la substitution de 50 000 lampes à mercure par des lampes à sodium haute pression avec remplacement des luminaires existant par des luminaires plus efficaces, en sus de l’installation des systèmes de gestion de l’éclairage public. A noter qu’outre le wali et le président de l’APW, qui ont coprésidé cette rencontre, la majorité des chefs de daïra et présidents d’APC de la wilaya de Béjaïa ont tenu a assister à cette conférence.

A Gana.