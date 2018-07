Deux noyades à Boumerdès et Béjaïa en 48h

Par DDK | Il ya 22 minutes | 6 lecture(s)

Cinq personnes ont perdu la vie et vingt autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus durant les dernières 48 heures, dans plusieurs régions du pays. La wilaya de Batna déplore le bilan le plus lourd avec le décès de trois personnes, suite à une collision entre deux véhicules légers, survenu sur la RN78, dans la commune de Bitam. A noter, également l’intervention des services de la protection civile pour le repêchage de deux personnes décédées par noyade, l'une dans la wilaya de Boumerdès et l'autre à Béjaïa, précise le bilan établi par les services de la Protection civile. Dans les wilayas de Laghouat, Chlef et El Oued, les secours de la protection civile sont, en outre, intervenus pour le repêchage de trois autres personnes décédées par noyade dans des réserves d’eau.