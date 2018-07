20 cas de fièvre aphteuse enregistrés à Bouira

Par DDK | Il ya 50 minutes | 81 lecture(s)

Rencontrée en marge de cette journée d’information, l’inspectrice en chef des services vétérinaires au niveau de la DSA de Bouira, Mme Oulebsir, a fait un point sur la situation de la maladie de la fièvre aphteuse à travers la wilaya de Bouira. Selon elle, jusqu’à la matinée de dimanche, 20 cas ont été enregistrés dans la wilaya depuis l’apparition de la maladie. Mme Oulebsir a révélé que 17 bêtes atteintes par la maladie ont déjà été abattues. Ses services, dit-elle, lui ont fait état de deux nouveaux cas à Aghbalou, enregistrés jeudi dernier et un autre cas enregistré dans la matinée à Ain Bessem. «Je peux vous dire que ce n’est pas si grave comparativement à 2014 où la situation était alarmante. Depuis l’apparition de la maladie, on n’a pas enregistré de nouveaux foyers. Les nouveaux cas signalés depuis jeudi sont enregistrés au niveau des deux foyers recensés jusque-là à travers la wilaya : Ain Bessem et M’chedallah», a noté l’inspectrice vétérinaire, ajoutant que les services vétérinaires restent mobilisés et suivent de près la situation. Sur une éventuelle indemnisation des éleveurs touchés, Mme Oulebsir a indiqué qu’il n’y a rien d’officiel pour le moment, ajoutant toutefois que là où sont recensés tous les éleveurs touchés, les dossiers de déclarations de maladie et des ordres d’abattage ont d’ores et déjà été ficelés.

D. M.