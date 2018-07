«Les coupures sont inévitables !»

Par DDK | Il ya 49 minutes | 94 lecture(s)

«La production nationale d’électricité en Algérie est suffisante et dépasse les 18 000 mégawatts», a rassuré hier le Président directeur général du groupe Sonelgaz, M. Mohamed Arkab. «La production a atteint présentement les 15 700 mégawatts en cette année 2018, contre 14 300 mégawatts en août 2017», affirme le P-DG. «Ce qui permettra de couvrir la demande en énergie électrique durant la saison estivale, estimée à justement quelques 15 700 mégawatts», a-t-il assuré lors d’une conférence de presse tenue en marge d’une rencontre avec les entreprises nationales spécialisées dans le domaine de la réalisation des réseaux électriques. L’objectif étant, a poursuivi l’orateur, «de réduire les coupures d’électricité, ce qui n’est pas toujours évident». Le responsable prévient en effet que les coupures d’électricité «sont inévitables». Par ailleurs, le P-DG de Sonelgaz dira que la société ambitionnait de réaliser de nouvelles performances, en prenant de nouvelles dispositions, dans le but de réaliser de nouveaux projets «performants, à moindre coût». Il citera la mise en service, récemment, d’une station à Sétif, plus précisément à Aïn Arnat, d’une capacité de production de 2 200 mégawatts. M. Arkab citera également la nouvelle station de cap Djinet, d’une capacité de 2 200 mégawatts, annonçant qu’«elle sera mise en service dès la semaine prochaine». Par ailleurs, Mohamed Arkab a soulevé «certaines insuffisances et difficultés administratives qui affectent le secteur». Pour rappel, l’Etat a alloué 300 milliards de dinars par an, pour la réalisation des infrastructures de l’opérateur public et augmenter les capacités énergétiques du pays. Le P-DG de Sonelgaz mettra l’accent sur la nécessité de rationaliser l’usage de l’énergie, annonçant le lancement prochain d’un nouveau système intelligent pour contrôler la consommation électrique, afin d’approvisionner les secteurs de l’Agriculture et de l’Industrie en énergie nécessaire. Il a expliqué, dans ce sens, que Sonelgaz, à travers son réseau de distribution, est capable de satisfaire le besoin national en électricité, rassurant même «qu’il n’y aura pas de délestage cet été». M. Arkab insistera néanmoins sur le fait que «les coupures électriques sont inévitables pour des raisons purement techniques».

L. O. CH