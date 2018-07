Le RND fustige le conseil communal du RCD

Par DDK | Il ya 1 heure | 139 lecture(s)

Réagissant à la déclaration rendue publique le 2 juillet dernier par le conseil communal du RCD, qui a pour rappel pris les reines de la commune de Mekla, le Rassemblement national démocratique (RND) d’Ahmed Ouyahia, à travers son bureau de wilaya de Tizi-Ouzou, n’est pas allé avec le dos de la cuillère en tirant à boulets rouges sur le conseil communal du RCD. D’emblée, le bureau de wilaya du RND écrit : «Il n’est pas besoin d’être Jérémie pour comprendre que la lecture du second paragraphe de la déclaration en question, à elle seule, renseigne que l’exécutif communal du RCD a su, dès sa prise de fonction, que la réalité de la pratique de gestion des affaires communales ne pouvait aucunement cadrer avec les promesses faites aux citoyens lors de la campagne électorale». Ajoutant que «le conseil communal du RCD a préféré verser dans le mensonge croyant que c’est la meilleure façon de justifier son incapacité à tenir ses promesses». Plus loin dans la déclaration, le bureau du RND enfonce le clou : «Le conseil communal du RCD tente de mettre en exergue les énormes dettes de la commune dont son exécutif a hérité sans pour autant révéler leur montant exacte. Le conseil communal du RCD a fait dans l’inénarrable, en accusant Ahmed Ouyahia d’avoir, en sa qualité de Premier ministre, bloqué le projet d’une usine de traitement des déchets ménagers, lequel projet devait être financé par le PNUD. Quelle galéjade ! Qui veut-on tromper par ce mensonge éhonté ? Cela dénote que le conseil communal du RCD de Mekla nourrit un sentiment de mépris et de sous estime à l’endroit des citoyens», rappelant que «le projet d’implantation de 12 CET dans la wilaya fut l’œuvre exclusive des députés du RND. Il n’y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir». Pour terminer sa déclaration, le bureau de wilaya RND écrit : «Le citoyen, loin d’être dupe, ne se laisse pas prendre au piège de la politique politicienne. Il se trouve que la famille du RND a compris dès sa naissance les exigences citoyennes d’où sa volonté de ne pas dévier de cette trajectoire».

Hocine T.