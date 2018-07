L’APW inspecte le chantier

Par DDK | Il ya 1 heure | 183 lecture(s)

Une délégation de l'APW de Tizi-Ouzou conduite par son président, M. Aouchiche, accompagné par les directeurs de la jeunesse et des sports et des ressources en eau, était, avant-hier, dans la commune d’Aghribs, à 40 km au Nord-est de chef-lieu de la wilaya. L’objet de la sortie était de s'enquérir de la situation que vit cette commune sans ressources fiscales ni parafiscales importantes. Sa situation géographique et la disponibilité du foncier lui confèrent pourtant des potentialités pouvant enclencher une dynamique de développement salutaire. Sur place, la délégation fut accueillie par l'exécutif communal, à sa tête le maire, M. Messis. Tous ont visité plusieurs chantiers dont a bénéficié la commune. Le plus important projet, dont le feuilleton a tenu la population locale en haleine suite aux rumeurs de sa délocalisation, est sans conteste le centre de regroupement sportif. Le projet devrait être livré dans son intégralité le 5 juillet 2019, a indiqué le responsable de l’entreprise réalisatrice. Les deux terrains de football en gazon synthétique de ce centre seront prêts pour la prochaine saison sportive, a indiqué le directeur de la jeunesse et des sports, Abderrahmane Iltache, qui a encouragé les responsables locaux du sport en général et du foot en particulier, à s’engager pour la prochaine saison. La localité n’avait en effet jusque-là pas de stade homologué. Outre ces deux stades, le projet de ce centre, destiné aux préparations des équipes nationales et doté d’une enveloppe financière de plus de 583 millions de DA, comporte également un bloc d’hébergement de 200 lits, un restaurant, une unité de remise en forme (balnéothérapie), un bâtiment administratif et des vestiaires. Seul bémol, une briqueterie, en cours de construction, a été implantée non loin du site sportif. Des craintes de nuisances sonores et de pollution ont été d’ailleurs exprimées. Le directeur de la jeunesse et des sports, M. Iltache, s’est néanmoins voulu rassurant : «Cette unité industrielle ne générera aucune pollution car des mesures ont été prévues par l’investisseur dans ce sens», a-t-il affirmé. La commission de l'APW a par ailleurs insisté auprès du maître de l’ouvrage et de l’entreprise réalisatrice pour que la cadence des travaux, démarrés en 2014, soit accélérée et que le chantier soit renforcé en personnel, afin d’honorer le délai de livraison fixé à juillet 2019. «Un suivi régulier de ce projet, tellement important pour la wilaya et particulièrement pour les habitants d’Aghribs, l’une des rares communes à bénéficier d’infrastructures sportives de proximité de cette envergure, sera assuré par l’APW», ont promis les membres de cette commission. La sortie de travail a été ponctuée par une rencontre avec la société civile, dans la salle des délibérations de la mairie. Des questions relatives aux problèmes (AEP, assainissement…) rencontrés par la population furent posées aux membres de la délégation et des engagements ont été pris par ces derniers de les résoudre.

M. I. B.