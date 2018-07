Le «diktat» du promoteur du projet dénoncé

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

Les acquéreurs des 140 logements LPA d’Amizour ont observé, hier matin, un sit-in devant le siège de la daïra. Une action de protestation à travers laquelle ils tiennent à dénoncer l’arrêt des travaux de ce projet et exhorter le chef de daïra à user de ses prérogatives, pour «mettre un terme aux agissements du promoteur du projet en question». Les contestataires dénoncent, en effet, le «diktat» du promoteur, qui a, selon eux, «fermé toutes les portes du dialogue ces derniers temps, sachant que les travaux sont à l’arrêt depuis deux mois». «Une situation intenable», dénoncent-ils, qui s’ajoute au grand retard dans la réalisation de ces logements, dont le taux d’avancement n’a même pas atteint, toujours selon nos interlocuteurs, les 20%, alors que la livraison des logements était prévue pour 2015. «Après les moult tergiversations concernant la liste des bénéficiaires de ces logements et qui ont abouti, malgré le retard, à une liste définitive des acquéreurs, nous avons cru que le mal était derrière nous. Et voilà que nous vivons encore dans l’incertitude et le désarroi quant à la fin des travaux (…)», dira, avec amertume, Merabet Yahia, représentant des bénéficiaires, qui s’insurge contre le «doute» qui plane encore sur ce projet. Les bénéficiaires indiquent que, sur neuf blocs regroupant ces 140 logements, trois ou quatre n’ont pas encore vu le jour. Ce qui renseigne sur le retard de ce projet, à l’origine de la grogne des acquéreurs. Ces derniers se sont donc fait entendre, hier, en interpellant le chef de daïra d’Amizour, après une rencontre, il y a quelques jours, durant laquelle le commis de l’État leur signifié que les pouvoir publics ont déjà verbalisé le promoteur en question. Il mérite de signaler, enfin, que nos tentatives de contacter le promoteur en question sont restées vaines.

Nadir Touati.