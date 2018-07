Les résultats annoncés demain

Par DDK | Il ya 37 minutes | 130 lecture(s)

Les résultats de l’examen du baccalauréat seront dévoilés demain sur le site internet de l’Office national des examens et concours (ONEC).

«Les résultats de l’examen du baccalauréat seront annoncés le 19 juillet 2018, à 20h00, sur le site de l’ONEC (Office national des examens et des concours : http://bac.onec.dz),» a fait savoir, hier, sur sa page Facebook, la ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghabrit. À rappeler que le nombre global des concernés était de l’ordre de 709 448, dont 40% de candidats libres. Le nombre des candidats aux besoins spécifiques avait avoisiné les 400, soit 216 non-voyants et 169 handicapés moteurs. Plus de 4 390 détenus ont subi les épreuves du baccalauréat au niveau de 43 établissements pénitentiaires, agréés par le ministère de l'Éducation nationale. Quelque 260 000 encadreurs avaient été mobilisés au niveau des centres d'examen, de regroupement, de codage et de correction pour le bon déroulement des épreuves. Pour assurer de bonnes conditions sécuritaires, les services de sécurité avaient mis en place des dispositifs spéciaux, durant les jours de l’examen. En effet, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) avait mobilisé, pour cette session, 18 000 policiers pour sécuriser 208 centres d'examen, sur un total de 2 416, et 14 centres de regroupement, sur un total de 18, ainsi que 70 centres de correction. A retenir que l’examen du baccalauréat a été marqué, cette année encore, par le brouillage d’Internet pendant une heure au début de chaque épreuve. Le chargé de communication du ministère, Abdelkrim Kadourli, avait fait savoir, dans une déclaration à l’APS, que 202 candidats se sont fait exclure durant les trois premiers jours de l'examen du baccalauréat «à cause de leur arrivée aux centres d'examens au-delà de 08:30, dont 80% sont des candidats libres», ajoutant «la non exclusion de 40 427 candidats retardataires ayant des justificatifs, soit 5,69% des candidats au baccalauréat». «Ce nombre représente les retardataires arrivés aux centres du déroulement d'examen entre 08:00 et 08:30, soit avant la distribution des sujets du baccalauréat où le candidat a le droit de poursuivre ses examens», avait-t-il expliqué. Selon lui, 353 cas de tricherie ont été enregistrés, précisant que 83% sont des candidats libres. Par ailleurs, l’inspecteur général pédagogique au ministère de l’Éducation nationale, Nedjadi Messeguem, avait affirmé que le projet de réforme du baccalauréat attend son approbation par le gouvernement. Celui-ci comporte, selon la même source, deux propositions relatives à la réduction du nombre de jours des épreuves du baccalauréat, de cinq jours à deux jours et demi ou trois jours et demi. Selon lui, il a été approuvé de réduire le nombre de jours, précisant, dans ce sillage, que parmi les outils pédagogiques suggérés en vue d'accompagner ce projet, «l'évaluation en permanence de l'élève à partir de la deuxième année secondaire, englobant toutes les matières sans exception».

Samira Saïdj