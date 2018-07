De nouveaux programmes pour la filière médecine

Par DDK | Il ya 37 minutes | 127 lecture(s)

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Tahar Hadjar, a annoncé, hier, plusieurs nouveautés pour la prochaine rentrée universitaire. En effet, il a annoncé l’application, dès la prochaine rentrée, de nouveaux programmes notamment pour la filière médecine. Le premier responsable du secteur fera savoir dans ce cadre que les programmes universitaires de médecine n’ont pas été changés depuis 1971. De ce fait, le département de Tahar Hadjar entend moderniser les programmes de formation. «L’État a mis en place de grands moyens dans le but de moderniser les programmes de formation. Toutefois, le ministère de l’Enseignement supérieur veut à travers cette démarche, adapter le contenu de la formation des médecins aux réalités actuelles», a-t-il indiqué. Et d’ajouter : «La modernisation des programmes est une nécessité pour l’adaptation avec les nouveautés dans ce domaine». La tutelle envisage de lancer des réformes liées à la formation de base de la médecine et l’introduction de nouvelles spécialités. En effet, le ministre avait auparavant souligné la nécessité d’introduire des réformes quant à l’enseignement de la médecine. Rappelons, en outre, que le ministre de tutelle a souligné que l’État poursuivra son soutien à la politique de gratuité de l’enseignement. Tahar Hadjar a souligné, également, la nécessité de promouvoir l’enseignement des mathématiques. Il a insisté sur le développement des méthodes d’enseignements des mathématiques et l’encouragement des étudiants à opter pour cette science fondamentale. Il a indiqué, à cet effet, que «son département œuvre à revoir les méthodes d’orientation des étudiants afin de les encourager à opter pour cette science». «Nous déployons également des efforts pour assurer une formation adéquate et de qualité aux formateurs au niveau des universités du pays et des écoles supérieurs des enseignants en assurant les méthodes et les moyens pédagogiques les plus modernes», avait-il indiqué.

L. O. CH