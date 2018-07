Des habitants de Tamda ferment la RN12 et la voie ferrée

Par DDK | Il ya 1 heure | 188 lecture(s)

Des habitants de la localité de Tamda relevant de la commune d’Oued-Ghir, à une dizaine de kilomètres de Béjaïa, ont procédé, tôt dans la matinée d’hier, à la fermeture de la RN12 au niveau du sens unique d’El-Kseur. La RN12 est l’axe principal de Béjaïa, puisque c’est lui qui la relie à Tizi-Ouzou et à la RN26 qui permet de joindre Akbou, Bouira et Alger. Cette inopportune fermeture a mis les automobilistes dans tous leurs états en les obligeant à opérer un long détour par Amizour. Dans leur lancée les protestataires ont également bloqué la voie ferrée à hauteur d’El-Kseur pour empêcher le passage des trains de voyageurs et de marchandises entre Béjaïa et Béni-Mansour. Ce mouvement de colère des habitants de Tamda a été provoqué par la percussion, la veille, soit la journée d’avant-hier, de deux personnes par le train d’Alger. Les deux victimes ont fort heureusement eu la vie sauve et s’en sont sorties avec des blessures qui ne mettent pas leurs vies en danger. Par la fermeture de la route principale de Béjaïa et la voie ferrée, les manifestants entendent réclamer haut et fort la réfection de la route de leur village vers la RN12, le désherbage des alentours de leur village pour parer à tout éventuel démarrage d’incendie ainsi que l’aménagement du passage à niveau où s’est produit l’accident qui a tout déclenché.

B. Mouhoub