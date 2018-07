Décès de six personnes par noyade en 24 h

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

Les services de la protection civile ont fait état de six personnes décédées par noyade, en une journée, au niveau national. Durant la période allant du 17 au 18 juillet, les services de la protection civile sont intervenus «pour le repêchage et l’évacuation vers les établissements de santé de six victimes décédées par noyade», lit-on dans le communiqué rendu public par la direction générale de la protection civile. Il s’agit, respectivement, «d’un adolescent décédé noyé en mer, dans une plage autorisée à la baignade, au lieudit Messida, commune et daïra d’El Kala, à El Taref ; d’une personne décédée noyée dans une plage autorisée à la baignade au lieudit Timdidjin, commune et daïra d’El Kseur, à Béjaïa ; d’un autre adolescent décédé noyé dans une plage interdite à la baignade, dans une zone rocheuse, au lieudit Brise-Vagues, commune et daïra d’Azeffoun, à Tizi-Ouzou ; d’une personne décédée noyée, aussi, dans une plage interdite à la baignade, en zone rocheuse, à Chetaibi (Annaba) ; d’une personne décédée noyée dans une piscine au complexe Chelala, commune et daïra de Hammam Debagh à Guelma ; et d’un adolescent décédé noyé dans un oued au lieudit El Abed, commune de Takhmaret, daïra de Tiaret», est-il précisé dans le même document. Durant la même période, les unités de la protection civile ont enregistré 2 159 interventions, dans les différents types d’interventions, pour répondre aux appels de secours suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité. Plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés durant cette période dont cinq accidents des plus mortelles «ayant causé le décès de cinq personnes sur les lieux d’accidents et 15 autres blessées, traitées sur place puis évacuées vers les structures hospitalières par les secours de la protection civile». Les secours de la protection civile de la wilaya d’Alger sont intervenus pour l’extinction d’un incendie «qui s’est déclaré dans un appartement sis à la cité 216 Logements à Reghaïa, daïra de Rouiba, causant des gênes respiratoire à six personnes pris en charge sur lieux puis évacuées vers l’hôpital de Rouiba par les secours de la protection civile», note-t-on encore dans ledit communiqué.

Samira Saïdj