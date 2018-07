55,88% de taux de réussite

Par DDK | Il ya 1 heure | 237 lecture(s)

Le taux de réussite au BAC, session 2018, est, cette année, de 55,88 %, a annoncé, hier matin, la ministre de l'éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit, lors de son passage sur les ondes de la chaîne III de la radio nationale.

Le taux de réussite au BAC 2018 est en léger recul de 0,20% par rapport à celui de l'année 2017 (56,07%). La ministre dira à cet effet, qu’«il ne s’agit pas d’une régression», expliquant que «sur le long terme, on est en train d’avancer. Il y a 20 ans, le taux de réussite était de 20 à 30 % et sur les dix dernières années nous étions entre 40 et 60 %». Citant, à ce propos, les taux de réussite des années 2015 (51,36%), 2016 (49.79) et 2014 (45.01%), Mme Benghabrit estime que c'est un taux qui «connait certes une évolution longue et lente, mais sur le long terme, le taux est en train d’évoluer». Concernant le taux de réussite par filière, la première responsable du secteur a fait savoir que c'est «le BAC mathématiques qui vient en tête avec un taux de réussite de 78.61%», confirmant ainsi son avancée. Il est suivi par les sciences expérimentales avec 59.40% d’admis, les langues étrangères avec 56.06%, lettres et philosophie avec 48.63% et enfin la filière gestion économie qui ferme la marche avec seulement 47.18 % de réussite, a-t-elle détaillé. Les filles se sont taillé la part du lion, avec un taux de 65, 29%, contre 34.71 % pour les garçons. Les écoles privées sont en progrès, souligne la ministre de l'Éducation, puisque, contrairement aux années précédentes, «le taux de réussite est supérieur à celui du public. Ce qui signifie qu’il y a des efforts qui sont fournis», a-t-elle conclu. Mme Nouria Benghabrit a annoncé que les résultats peuvent être consultés aujourd’hui, à partir de 20h00 sur le site de l'Office national des examens et concours (ONEC): http://bac.onec.dz, au niveau des établissements scolaires ou par SMS en composant le *567#. Il y a lieu de rappeler que le nombre global d'élèves qui ont passé l'examen du baccalauréat était de 709 448, dont 40% de candidats libres.

1 572 cas de fraude et tentatives de fraude enregistrés

Le nombre des candidats aux besoins spécifiques avoisinait les 400, soit 216 non-voyants et 169 handicapés-moteur. 849 candidats de nationalités étrangères ont aussi passé l'examen. Concernant la fraude, l’intervenante à la radio nationale dira que les chiffres sont peu importants et précise que de plus en plus, il y a une prise de conscience sur l’importance d’une «vigilance collective». Revenant aux épreuves du BAC et du BEM, la ministre fera savoir que les enquêtes ont été effectuées, dans les centres de déroulement des examens, ont conduit à la sanction de 28 personnes. Toutefois, la ministre de tutelle a recensé 714 cas de fraude et 858 copies répétitives qui ont été dégagées à la correction. Au total, la tutelle a enregistré 1 572 cas de fraude ou tentative de fraude.

L. O. Challal