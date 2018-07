2 970 assurés sommés de rembourser la CNAS

Par DDK | Il ya 1 heure | 150 lecture(s)

Le directeur de l’agence CNAS de Béjaïa, M. Hessas Mohamed-Saïd, a organisé, hier au siège de son agence, une conférence de presse à l’effet de sensibiliser les détenteurs de la carte Chifa, les pharmaciens, les prescripteurs et les citoyens d’une manière générale, sur l’utilisation abusive de la carte Chifa et sur l’abus des congés de maladie de complaisance. Par ailleurs et dans le même ordre d’idées, l’agence CNAS de Béjaïa, sous le slogan «La sécurité est un droit acquis, préservons-le», organise depuis le 17 juillet, jusqu’au 25 du même mois, des portes-ouvertes sur la CNAS au profit du grand public. M. Hessas prévoit également d’organiser, les 25 et 31 juillet, des rencontres d’information et de sensibilisation, respectivement avec les pharmaciens et les médecins traitants. Le directeur de la CNAS déplore le fait que sur 3 742 cartes Chifa produites et distribuées dans la wilaya de Béjaïa, 2 970 d’entre elles sont sur la liste noire et leurs détenteurs sont sommés de rembourser à la CNAS le prix des médicaments indûment servis dans les pharmacies. Au cours de sa communication, le conférencier a particulièrement insisté sur le fait que «la sécurité sociale est aujourd’hui un droit acquis mais que s’il n’est pas préservé et protégé par l’ensemble des intervenants, c’est-à-dire les assurés sociaux, les médecins et les pharmaciens, il risque de disparaître à tout jamais au détriment, notamment, des couches sociales à faibles revenus. La préservation de ce droit, a-t-il martelé, est une responsabilité partagée. Dans une note d’information aux assurés sociaux, il est fortement rappelé que l’usage de la carte Chifa est «strictement personnel» et que cette carte ne doit, en aucun cas, être laissée à la disposition d’une tierce personne y compris les prestataires conventionnés avec la CNAS, tels les pharmaciens et les médecins, et que son utilisation par un tiers entraîne la responsabilité de son propriétaire. Concernant les congés de maladie, il a été surtout rappelé la procédure à suivre pour le dépôt du congé et le contrôle médical.

B. Mouhoub