Crime familial à Beyara

Par DDK | Il ya 1 heure | 375 lecture(s)

La localité de Beyara, relevant de la commune de Dirah, située à l’extrême-sud de la wilaya de Bouira, a été secouée durant la soirée d’avant-hier, mardi, par un crime crapuleux qui a fait un mort. Un homme de 54 ans, père de famille et répondant aux initiales S. L. a été victime de cet acte criminel dont l’auteur n’est autre que son cousin paternel, répondant aux initiales S. S. et âgé de 52 ans. Selon des sources locales, l’auteur de ce crime qui est un ancien élément des groupes d’autodéfense, a usé de son fusil de chasse pour tirer et tuer de sang-froid son cousin à la suite d’un différend familial sur le passage d’un chemin pour piéton. En effet, et toujours selon les mêmes sources, tout a commencé vers 20 heures, mardi dernier, quand une simple bagarre éclata entre les deux cousins, à la suite d’un différent sur le passage d’une route pour piéton sur un terrain appartenant à cette famille. La chicane s’est vite transformée en crime quand le dénommé S. S. a pris son fusil de chasse pour tirer sur son cousin. Ce dernier qui a reçu au moins deux tirs de cartouches, a succombé sur le coup à ses graves blessures. Les mêmes sources précisent que l’auteur de ce crime a pris la fuite juste après avoir accompli son forfait et a même abandonné l’arme du crime. Hier encore, il demeurait activement recherché par les éléments de la gendarmerie nationale de la brigade de Dirah, qui ont déclenché une enquête pour, aussi, déterminer les causes exactes de ce drame familiale. Le lieu du drame était toujours quadrillé par les enquêteurs de la gendarmerie nationale. Par ailleurs, le corps de la victime a été acheminé vers la morgue de l’hôpital de Sour El-Ghozlane.

Oussama K.