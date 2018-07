Le marché à bestiaux fermé

Par DDK | Il ya 13 minutes | 2 lecture(s)

Suite à une proposition de l’inspection vétérinaire de la direction des services agricoles DSA, le wali de Bouira, M. Mustapha Limani, a signé, avant-hier, jeudi, une décision pour la fermeture provisoire du marché à bestiaux de la commune de Bouira.

La réouverture de ce marché, qui se tient chaque samedi, est conditionnée par la maîtrise totale de l’épidémie de la fièvre aphteuse. Cette décision porte, également, sur l’interdiction de toute opération de vente ou d’achat de bovins de l’extérieur de la wilaya, ainsi qu’une interdiction ferme de transport ou de déplacement de têtes de bovins sur le territoire de la wilaya de Bouira, qui a été également déclarée wilaya sinistrée, puisque deux foyers de la maladie de la fièvre aphteuse y ont été déclarés. L’objectif de cette décision est de limiter au maximum la propagation de la maladie dans la wilaya de Bouira, considérée comme une wilaya agricole par excellence. Cette décision intervient après la confirmation de deux nouveaux cas de fièvre aphteuse au niveau des communes d’Aghbalou et d’Aïn-Bessem, portant ainsi le nombre globale des bêtes touchées par la maladie à 22 têtes depuis le début de mois de juillet. Ces bêtes ont été toutes abattues par les services vétérinaires de la wilaya. Par ailleurs, les services de la DSA de Bouira ont lancé, depuis le début de la semaine dernière, une importante campagne de vaccination du cheptel de la wilaya contre cette maladie. En effet, pas moins de 90 000 doses de vaccin contre la fièvre aphteuse ont été mises à la disposition des vétérinaires de la wilaya, qui se sont engagés dans une véritable course contre la montre pour empêcher la propagation de cette fièvre. En plus de la formation de brigades spécialisées pour le contrôle des bovins, au niveau des étables non-déclarées ou au niveau des pâturages du Djurdjura et du Sud de la wilaya, les services de la DSA ont également lancé une vaste campagne de sensibilisation et d’information des agriculteurs de la wilaya, notamment ceux spécialisés dans l’élevage bovin. Ainsi, des journées d’information et de sensibilisation ont été déjà tenues, la semaine dernière, au niveau des communes d’Aghbalou, Aïn-Bessem, Aïn-Laloui, Souk El-Khemis et M’Chedallah. D’autres journées de sensibilisation sont, également, prévues pour cette semaine à travers plusieurs communes de la wilaya.

Oussama Khitouche